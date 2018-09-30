Консервативная партия Великобритании организует расследование утечки личных данных участников ежегодного съезда

Инцидент произошел из-за ошибки в мобильном приложении, разработанном для работы на партийной конференции.

Консерваторы уверяют, что утечка данных – а это, например, номера телефонов и личной электронной почты участников съезда – коснулась лишь ограниченного числа людей. Об этом, в частности, телеканалу Sky News сказал глава партии Брендон Льюис. Тем не менее, открытыми стали данные целого ряда бывших и нынешних британских министров-консерваторов.

Кроме того, из-за сбоя в мобильном приложении – его для съезда тори разработала австралийская компания Crowd Comms — любой желающий мог без паролей редактировать страницы участников конференции. Например, отмечает Sky News, в профиле экс-главы британского МИДа Бориса Джонсона его имя неизвестные заменили ругательством, а на место фотографии поместили порнографическую картинку. На страничке же министра охраны окружающей среды Майкла Гоува вместо его снимка оказался портрет медиамагната Руперта Мердока. Как пишет газета Independent, консерваторам теперь грозит штраф до 2 млн фунтов стерлингов из-за того, что партия допустила утечку.

Прибывшая на съезд консерваторов британский премьер-министр Тереза Мэй инцидент пока никак не прокомментировала.