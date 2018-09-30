Десятки тысяч бразильянок вышли на акцию против кандидата Болсонару, который считается лидером президентской гонки

Десятки тысяч бразильянок вышли на акцию против кандидата Жаиру Болсонару, который считается лидером президентской гонки. Участницы несли плакаты с надписью «Не он!». Эта же фраза стала основным лозунгом. Болсонару, который лидирует по данным опросов общественного мнения, — противоречивая фигура в Бразилии. Он не раз вызывал бурное возмущение общественности своими высказываниями. Среди прочего он сказал женщине-конгрессмену, что она не стоит того, чтобы ее насиловать, а также сравнил гомосексульность с педофилией.

Скандально известные выступления принесли 63-летнему политику народное звание «бразильский Дональд Трамп».