Десятки тысяч бразильянок вышли на акцию против кандидата Болсонару, который считается лидером президентской гонки
Десятки тысяч бразильянок вышли на акцию против кандидата Жаиру Болсонару, который считается лидером президентской гонки. Участницы несли плакаты с надписью «Не он!». Эта же фраза стала основным лозунгом. Болсонару, который лидирует по данным опросов общественного мнения, — противоречивая фигура в Бразилии. Он не раз вызывал бурное возмущение общественности своими высказываниями. Среди прочего он сказал женщине-конгрессмену, что она не стоит того, чтобы ее насиловать, а также сравнил гомосексульность с педофилией.
Скандально известные выступления принесли 63-летнему политику народное звание «бразильский Дональд Трамп».
Комментарии3
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glebbalbesov 30 сентября 2018 | 15:11
Это не те, которые засовывают киллограмы ботокса и ему подобного в свои жопы и сиськи????
rampa 30 сентября 2018 | 15:52
glebbalbesov: это те ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ бразильянок, которые вышли на акцию за свои права. В отличие от российских мужиков, которым теперь пахать до смерти, а вышли протестовать ПАРА ТЫСЯЧ ))))
yulya_tsikina04 30 сентября 2018 | 15:13
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