Новая газета и правозащитный центр Мемориал вошли в число номинантов на Нобелевскую премию мира...

Её вручение пройдёт в пятницу в Осло. Имена номинантов держатся в секрете, но о некоторых стало известно агентству Рейтер.

В списке возможных претендентов на Нобелевскую премию мира больше трёхсот кандидатов. В шорт-лист по данным агентства Рейтер от России вошла Новая газета и правозащитники Мемориала. Новая известна громкими расследованиями, спецрепортажами и материалами о правах человека. Четыре сотрудника издания были убиты за свою профессиональную деятельность, в том числе Анна Политковская. Нобелевская премия мира особенно важна для родственников погибших, сказал один из основателей издания, в прошлом главный редактор а теперь член правления Новой Дмитрий Муратов. По его словам «менеджмент мира» должен победить «менеджмент войны», цитата по Deutsche Welle.

По данным Рейтер в шорт-листе претендентов на премию президент США Трамп, лидер КНДР Ким Чен Ын и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин. Премия также может достаться немецкому канцлеру Меркель, папе Римскому Франциску или Верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Имя лауреата объявят в следующую пятницу в Осло. Награду в размере почти полутора миллиона долларов победителю вручат на торжественной церемонии в столице Норвегии 10 декабря.

В прошлом году лауреатом Нобелевской премии мира стала Международная компания по запрещению ядерного оружия.