Новая газета и правозащитный центр Мемориал вошли в число номинантов на Нобелевскую премию мира
Её вручение пройдёт в пятницу в Осло. Имена номинантов держатся в секрете, но о некоторых стало известно агентству Рейтер.
В списке возможных претендентов на Нобелевскую премию мира больше трёхсот кандидатов. В шорт-лист по данным агентства Рейтер от России вошла Новая газета и правозащитники Мемориала. Новая известна громкими расследованиями, спецрепортажами и материалами о правах человека. Четыре сотрудника издания были убиты за свою профессиональную деятельность, в том числе Анна Политковская. Нобелевская премия мира особенно важна для родственников погибших, сказал один из основателей издания, в прошлом главный редактор а теперь член правления Новой Дмитрий Муратов. По его словам «менеджмент мира» должен победить «менеджмент войны», цитата по Deutsche Welle.
По данным Рейтер в шорт-листе претендентов на премию президент США Трамп, лидер КНДР Ким Чен Ын и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин. Премия также может достаться немецкому канцлеру Меркель, папе Римскому Франциску или Верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Имя лауреата объявят в следующую пятницу в Осло. Награду в размере почти полутора миллиона долларов победителю вручат на торжественной церемонии в столице Норвегии 10 декабря.
В прошлом году лауреатом Нобелевской премии мира стала Международная компания по запрещению ядерного оружия.
Комментарии10
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ivfn 30 сентября 2018 | 15:12
А Лехе Навальному опять нехрена. Однако
patrikk_2 30 сентября 2018 | 15:21
Новая газета и правозащитный центр Мемориал вошли в число номинантов на Нобелевскую премию мира...
Насилуйте и фотографируйте в порно маленьких детей, лгите своим читателям, выдумывайте фейковые новости, транспортируйте и продавайте анашу... и тогда вас заметят в Нобелевском комитете. Кто людям помогает, тот время тратит зря, хорошими делами, прославиться нельзя.
gosha27 30 сентября 2018 | 15:28
patrikk_2: Ну почему,почему не Алеше Навальному ????
Он же так страдает!!!!! И Юля Навальная страдает!!+! За границей ,на курорте!+!!!!
vezdehod 30 сентября 2018 | 16:15
А, "дорогого" Владимира Владимировича на - "Шнобелевскую".
verynaive 30 сентября 2018 | 15:39
patrikk_2: Да уж, Вы не прославитесь хорошими делами. Позорная миссия пасквилянта на службе у бандита Пригожина.
good_sky 30 сентября 2018 | 15:34
ivfn:
Венедиктов нервно курит в углу
Не видать нобелевской премии эховскому орлу!
yulya_tsikina04 30 сентября 2018 | 15:13
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doktortier 30 сентября 2018 | 15:36
Очень заслуженно, дай то Бог получить,очень желаю
С уважением к всему коллективу
old_skull 30 сентября 2018 | 15:50
После того, как премию дали Загорелому, никто не удивится если её ладут ублюдочным фейковым НГ или Мемориалу...
chapter_2 30 сентября 2018 | 16:05
Новая газета и правозащитный центр Мемориал достойны быть номинантами на Нобелевскую премию мира.