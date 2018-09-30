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Эксклюзив Эха 15:00, 30 сентября 2018

В Кремле считают преждевременным делать какие-либо заявления о возможной поддержке Сербии

Сначала должны состояться переговоры, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков радиостанции «Говорит Москва». Накануне президент Сербии Александр Вучич сказал, что планирует через несколько дней встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Приоритетным вопросом будет ситуация в Косово.

Это не больше, чем демонстративный ответ на действия Приштины, — такое мнение в интервью «Эху» высказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель.

В субботу косовские силовики заняли подходы к озеру контролируемой Сербией ГЭС «Газиводе». После этого сербский лидер Александр Вучич привел вооруженные силы в полную боевую готовность.

Комментарии

19

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kottigr1 30 сентября 2018 | 15:07

Многоходовочка Путина:
Поднять рейтинг "возвращением" Крыма и части Украины(если повезет то и всей)
Что-то пошло не так..
Давление на Украину через Донбасс, что бы "простили" Крым.. Заодно послал российских солдат со спротыми лычками на убой, а россиянам запретил кушать нормальные импортные продукты.
Что-то пошло не так..
Давление на Украину и мировое сообщество, что бы "простили" Крым, Донбасс и Украину.. Заодно обвалил российскую экономику, уронил валютный курс и ограбил россиян. Превратил российские СМИ в сборище лжецов.
Что-то пошло не так..
Давление на мировое сообщество через Сирию и вмешательство во внутренние дела Запада, что бы простили Крым, Донбасс, Украину и "давление" на мировое сообщество.. Послал на убой российских солдат для защиту убийцы и химического отравителя Асада, отнял пенсии у россиян..
Что-то пошло не так...
Ждем следующий гениальный ход великого гроссмейстера и комбинатора..

merelymy 30 сентября 2018 | 15:13

Неужели опять усталым конем двигать будут?

kottigr1 30 сентября 2018 | 15:21

merelymy:
России нужен сильный Президент !
Кто, если не он.. ???????
https://www.youtube.com/watch?v=4Xx1VWZMY2Q

vbgolub 30 сентября 2018 | 15:14

kottigr1: Да, учитывая психологию этого гопника, он не упустит шанс вмешаться в сербско-косовский конфликт и оказать "давление" на мировое сообщество. Это аж в центре Европы!

tvitov66 30 сентября 2018 | 15:17

vbgolub: надо отомстить НАТО за бомбёжки Косова и самим туда бомбить - шобы вот!

grigol331 30 сентября 2018 | 15:55

vbgolub: учитывая психологию этого гопника, он не упустит шанс вмешаться в сербско-косовский конфликт
_____
Та нехай. Еще не плохо, чтоб он с Каспия обстрелял Косово крылатыми ракетами, может всей центральной Европе достанется по парочке, чтоб знали, что такое неадекват.

yulya_tsikina04 30 сентября 2018 | 15:14

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lion64__2 30 сентября 2018 | 15:18

Вообще-то у власти в Сербии давно находятся подпиндосники. Тамошние либерасты едва ли не подлее наших, доморощенных.

beregov_net 30 сентября 2018 | 15:37

lion64__2: А чем ты не подпиндосник , что у тебя русского ?

compare 30 сентября 2018 | 16:05

beregov_net: затрепали уже это слово-"пидосы",но непонятно,причем здесь греки? ведь именно их так называли в 19 веке в южной части России..."Наиболее бедными и неграмотными из них были выходцы из Пинда, горной системы в северо-восточной части Греции."-это,про переселенцев из Греции...

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ramses333 30 сентября 2018 | 15:20

Такое впечатление, что в Кремле остался один Песков. Зады прикрывает. Все остальные уже воссоединились со своими семьями за бугром.

zollendorf 30 сентября 2018 | 15:42

ramses333: Вот точно!
И когда схватят его в конце, - а тут никого нету уже, я тоже забежал на минутку только свет выключить.

fleyta6 30 сентября 2018 | 15:21

Соль и муку пойду закупать...

ebyliberactov 30 сентября 2018 | 15:35

fleyta6: Не забудь гандон на голову натянуть и памперсы прикупить - когда будешь обсераться они тебе пригодятся.

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rena1960 30 сентября 2018 | 15:29

Ох,уж...эти-ответы Кремля:удивлёно-округлые... на голубом глазу...

mamiluk 30 сентября 2018 | 15:33

"В Кремле считают преждевременным делать......"
________________-
Решились таки...ну,что же: в этом будет их погибель...

zollendorf 30 сентября 2018 | 15:38

Сначала должны состояться переговоры//

Да ну ладно вам, реверансы всякие. Давайте вперед, родину защищать на дальных рубежах.
Все равно вас уже за людей не считают. Хоть повеселимся. Уже я и попкорна закупил.

benin_papa__ 30 сентября 2018 | 16:05

Вот те здрасьте...
«Сирия-мать зовёт», а «Сербия-мать» что же тормозит?))

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