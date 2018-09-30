В Кремле считают преждевременным делать какие-либо заявления о возможной поддержке Сербии
Сначала должны состояться переговоры, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков радиостанции «Говорит Москва». Накануне президент Сербии Александр Вучич сказал, что планирует через несколько дней встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Приоритетным вопросом будет ситуация в Косово.
Это не больше, чем демонстративный ответ на действия Приштины, — такое мнение в интервью «Эху» высказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель.
В субботу косовские силовики заняли подходы к озеру контролируемой Сербией ГЭС «Газиводе». После этого сербский лидер Александр Вучич привел вооруженные силы в полную боевую готовность.
Комментарии19
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kottigr1 30 сентября 2018 | 15:07
Многоходовочка Путина:
Поднять рейтинг "возвращением" Крыма и части Украины(если повезет то и всей)
Что-то пошло не так..
Давление на Украину через Донбасс, что бы "простили" Крым.. Заодно послал российских солдат со спротыми лычками на убой, а россиянам запретил кушать нормальные импортные продукты.
Что-то пошло не так..
Давление на Украину и мировое сообщество, что бы "простили" Крым, Донбасс и Украину.. Заодно обвалил российскую экономику, уронил валютный курс и ограбил россиян. Превратил российские СМИ в сборище лжецов.
Что-то пошло не так..
Давление на мировое сообщество через Сирию и вмешательство во внутренние дела Запада, что бы простили Крым, Донбасс, Украину и "давление" на мировое сообщество.. Послал на убой российских солдат для защиту убийцы и химического отравителя Асада, отнял пенсии у россиян..
Что-то пошло не так...
Ждем следующий гениальный ход великого гроссмейстера и комбинатора..
merelymy 30 сентября 2018 | 15:13
Неужели опять усталым конем двигать будут?
kottigr1 30 сентября 2018 | 15:21
merelymy:
России нужен сильный Президент !
Кто, если не он.. ???????
https://www.youtube.com/watch?v=4Xx1VWZMY2Q
vbgolub 30 сентября 2018 | 15:14
kottigr1: Да, учитывая психологию этого гопника, он не упустит шанс вмешаться в сербско-косовский конфликт и оказать "давление" на мировое сообщество. Это аж в центре Европы!
tvitov66 30 сентября 2018 | 15:17
vbgolub: надо отомстить НАТО за бомбёжки Косова и самим туда бомбить - шобы вот!
grigol331 30 сентября 2018 | 15:55
vbgolub: учитывая психологию этого гопника, он не упустит шанс вмешаться в сербско-косовский конфликт
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Та нехай. Еще не плохо, чтоб он с Каспия обстрелял Косово крылатыми ракетами, может всей центральной Европе достанется по парочке, чтоб знали, что такое неадекват.
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lion64__2 30 сентября 2018 | 15:18
Вообще-то у власти в Сербии давно находятся подпиндосники. Тамошние либерасты едва ли не подлее наших, доморощенных.
beregov_net 30 сентября 2018 | 15:37
lion64__2: А чем ты не подпиндосник , что у тебя русского ?
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beregov_net: затрепали уже это слово-"пидосы",но непонятно,причем здесь греки? ведь именно их так называли в 19 веке в южной части России..."Наиболее бедными и неграмотными из них были выходцы из Пинда, горной системы в северо-восточной части Греции."-это,про переселенцев из Греции...
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ramses333 30 сентября 2018 | 15:20
Такое впечатление, что в Кремле остался один Песков. Зады прикрывает. Все остальные уже воссоединились со своими семьями за бугром.
zollendorf 30 сентября 2018 | 15:42
ramses333: Вот точно!
И когда схватят его в конце, - а тут никого нету уже, я тоже забежал на минутку только свет выключить.
fleyta6 30 сентября 2018 | 15:21
Соль и муку пойду закупать...
ebyliberactov 30 сентября 2018 | 15:35
fleyta6: Не забудь гандон на голову натянуть и памперсы прикупить - когда будешь обсераться они тебе пригодятся.
rena1960 30 сентября 2018 | 15:29
Ох,уж...эти-ответы Кремля:удивлёно-округлые... на голубом глазу...
mamiluk 30 сентября 2018 | 15:33
"В Кремле считают преждевременным делать......"
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Решились таки...ну,что же: в этом будет их погибель...
zollendorf 30 сентября 2018 | 15:38
Сначала должны состояться переговоры//
Да ну ладно вам, реверансы всякие. Давайте вперед, родину защищать на дальных рубежах.
Все равно вас уже за людей не считают. Хоть повеселимся. Уже я и попкорна закупил.
benin_papa__ 30 сентября 2018 | 16:05
Вот те здрасьте...
«Сирия-мать зовёт», а «Сербия-мать» что же тормозит?))