В Кремле считают преждевременным делать какие-либо заявления о возможной поддержке Сербии

Сначала должны состояться переговоры, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков радиостанции «Говорит Москва». Накануне президент Сербии Александр Вучич сказал, что планирует через несколько дней встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Приоритетным вопросом будет ситуация в Косово.

Это не больше, чем демонстративный ответ на действия Приштины, — такое мнение в интервью «Эху» высказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель.

В субботу косовские силовики заняли подходы к озеру контролируемой Сербией ГЭС «Газиводе». После этого сербский лидер Александр Вучич привел вооруженные силы в полную боевую готовность.