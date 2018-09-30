Тайфун «Трами», который движется со стороны Японии, заденет Дальний Восток России
Тайфун «Трами», который движется со стороны Японии, заденет Дальний Восток России. Росгидромет предупредил, что на Южные Курилы обрушатся ливневые дожди. Пик придется на предстоящий понедельник.
Как ожидается, ближе к вечеру, 1 октября, тропический циклон переместится в район Северных Курил.
Комментарии1
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yulya_tsikina02 30 сентября 2018 | 14:40
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