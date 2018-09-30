Тайфун «Трами», который движется со стороны Японии, заденет Дальний Восток России. Росгидромет предупредил, что на Южные Курилы обрушатся ливневые дожди. Пик придется на предстоящий понедельник.

Как ожидается, ближе к вечеру, 1 октября, тропический циклон переместится в район Северных Курил.