В Якутии спасатели ищут пилота частного вертолета «Робинсон», который совершил аварийную посадку
В Якутии спасатели ищут пилота частного вертолета «Робинсон», который совершил аварийную посадку. Как сообщает агентство «Интерфакс», сотрудники МЧС на вездеходах добрались до ущелья, где, предположительно, находится пилот. Он вышел на связь и сообщил, что получил травму.
В район происшествия должны были направить вертолет Ми-8. Однако, по словам спасателей, этого не удалось сделать из-за сложных погодных условий.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yulya_tsikina02 30 сентября 2018 | 14:41
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk