Благотворительный фонд собрал около полутора тысяч рублей для депутата Госдумы после ее высказываний о зарплате

В Екатеринбурге благотворительный фонд собрал около полутора тысяч рублей для депутата Госдумы Веры Ганзи после ее высказываний о зарплате. Член Комитета по бюджету и налогам в эфире радиостанции «Говорит Москва» накануне сказала, что получая 380 тысяч рублей, едва сводит концы с концами. Позже она заявила, что ее неправильно поняли. Несмотря на это, благотворительный фонд под названием «Человечек» объявил о начале сбора денег. В комментарии говорится о необходимости всем миром спасти слугу народа.

Фонд называет Ганзю малоимущей и сообщает, что всего планируется собрать сумму, равную ее месячной зарплате, — пишет сайт Znak.com.