Благотворительный фонд собрал около полутора тысяч рублей для депутата Госдумы после ее высказываний о зарплате
В Екатеринбурге благотворительный фонд собрал около полутора тысяч рублей для депутата Госдумы Веры Ганзи после ее высказываний о зарплате. Член Комитета по бюджету и налогам в эфире радиостанции «Говорит Москва» накануне сказала, что получая 380 тысяч рублей, едва сводит концы с концами. Позже она заявила, что ее неправильно поняли. Несмотря на это, благотворительный фонд под названием «Человечек» объявил о начале сбора денег. В комментарии говорится о необходимости всем миром спасти слугу народа.
Фонд называет Ганзю малоимущей и сообщает, что всего планируется собрать сумму, равную ее месячной зарплате, — пишет сайт Znak.com.
Комментарии7
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djuga 30 сентября 2018 | 14:35
Нормально. Еще чуток и на чайник для детсада хватит.
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oleg_andreevich 30 сентября 2018 | 14:40
Хорошая идея - пусть зарплату депутатам выплачивает непосредственно граждане. Как блогерам в интернете. Нравится вам Валуев, Милонов иди Яровая - кидайте им денег на яндекс-кошелёк. Тогда и жалоб не будет, что они концы не сводят.
vezdehod 30 сентября 2018 | 14:53
Можно ей выдать Карточки на питание в Социальной защиты - пусть поправляется.
tv_victim 30 сентября 2018 | 14:48
Сухари им лучше собирать! Заработали...
julia_dvoriki 30 сентября 2018 | 14:49
троллинг - это весело, конечно. Но лучше бы граждане собрали подписи, чтобы отозвать этого депутата.
gvs 30 сентября 2018 | 14:50
Господа, я не ела шесть дней. Подайте действующему депутату Государственной Думы! )))