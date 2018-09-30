Власти Египта объявили о выходе страны на самообеспечение газом. По словам министра нефти и минеральных ресурсов государства Тарика аль-Муллы, Египет больше не будет закупать природный газ за рубежом.

Партия, полученная на прошлой неделе, стала последней, цитирует министра агентство Reuters.