Власти Египта объявили о выходе страны на самообеспечение газом
Власти Египта объявили о выходе страны на самообеспечение газом. По словам министра нефти и минеральных ресурсов государства Тарика аль-Муллы, Египет больше не будет закупать природный газ за рубежом.
Партия, полученная на прошлой неделе, стала последней, цитирует министра агентство Reuters.
Комментарии1
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yulya_tsikina02 30 сентября 2018 | 14:41
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