Сирии достаточно системы С-300, чтобы ответить на угрозу Израиля, заявили в МИДе республики
Сирии достаточно системы С-300, чтобы ответить на угрозу Израиля, заявили в МИДе республики. В интервью телеканалу RT глава министерства Валид Муаллем отметил, что по сути, это оборонительный, а не наступательный комплекс. Его появление глава сирийского МИДа считает признаком безопасности и стабильности, а не войны.
Муаллем добавил, что высоко ценит решение российского президента Владимира Путина вооружить Сирию комплексами С-300.
Комментарии26
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zztop1960 30 сентября 2018 | 14:36
Скоро убедятся , что С-300 не достаточно , да и С-400.Может С-1000 ?
nina51 30 сентября 2018 | 14:41
zztop1960: Исраэлю не привыкать проигрывать )))
yulya_tsikina02 30 сентября 2018 | 14:43
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arye_11 30 сентября 2018 | 14:45
yulya_tsikina02:
Юленька Сукина.
Вы очень хорошо и правильно ответили бородатому Нину.
Рукопожимаю!!!
vezdehod 30 сентября 2018 | 14:49
Сирии достаточно системы С-300, чтобы ответить на угрозу Израиля, заявили в МИДе республики
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Теперь можно валить Любой российский борт - Израиль ответит.
sinoptik2016 30 сентября 2018 | 14:45
nina51: только почему-то Израиль во всех войнах выигрывал. Причем быстро и с минимальными потерями. С противником, который значительно превосходил его по количеству вооружения.
nina51 30 сентября 2018 | 14:51
sinoptik2016: ага ))) Какой они там храм восстанавливают по счету ? И обучают их солдат на поражениях )))
pedrobutylkovich 30 сентября 2018 | 14:52
sinoptik2016: В каком месте С-300 обьявили войну евреям?
zztop1960 30 сентября 2018 | 14:52
nina51: Вообще то Израиль всегда выигрывал и с большим счётом , и не только против арабов , но и против советских военных спецов. Операция Римон- 20 чего стоит , когда русские с позором проиграли бой против ВВС Израиля , потеряв 5 истребителей
beregov_net 30 сентября 2018 | 14:54
nina51: Когда это Израиль проигрывал ? Он всегда уделывал арабов с их русскими советниками и с их русским оружием во всех конфликтах
gonduras_on_colima 30 сентября 2018 | 14:55
nina51: // Исраэлю не привыкать проигрывать ))) //
Самка пуйлопитека с бородатой аватаркой, пример хотя бы одного проигрыша Израиля - в студию.
А то знаешь, одноизвилинное, 3,14zдеть не мешки ворочать.
Так что шевелись, давай фактуру, иначе балабол задротный.
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kottigr1 30 сентября 2018 | 14:43
zztop1960: Путин будет воевать в Сирии до последнего русского самолёта.. !
beregov_net 30 сентября 2018 | 14:56
kottigr1: Не так , Асад будет воевать с оппозицией до последнего русского самолёта
sinoptik2016 30 сентября 2018 | 14:47
zztop1960: по всей видимости, после окончания боевых действий в Сирии, эта страна поднимется за счёт продаж металлолома российского происхождения.
consts 30 сентября 2018 | 14:36
"Сирии достаточно системы С-300, чтобы ответить на угрозу Израиля, заявили в МИДе республики".
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Сбив еще парочку наших самолетов?
Хоть бы сейчас этот министр базар фильтровал.
tv_victim 30 сентября 2018 | 14:39
Вообще-то офицеров расчета этого ЗРК готовят минимум четыре года в специальных военных училищах.... А бородачей, значит, подготовят за неделю? Это как? Зная это, можно задать законный вопрос: кто будет управлять этими системами?
piterjanis 30 сентября 2018 | 14:50
tv_victim: бородачей уже давно обучили,им же хотели продать С-300,да решили подождать.сделали доброе дело Израилю,на свою голову.
tv_victim 30 сентября 2018 | 14:52
piterjanis: Обучили, начицца? Ну-ну... Остается ждать очередного позора на весь мир....
zollendorf 30 сентября 2018 | 14:44
Ну правильно. Некоторые российские самолеты 5-го посрамления трудно достать с С200.
tag188 30 сентября 2018 | 14:45
"Сирии достаточно системы С-300, чтобы ответить на угрозу
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А шо, разве Россия не закрыла небо Сирии на замок, после того, как российский Су-24 приобрел боевой опыт в Турции?
Еще С-300 потребовались?
pedrobutylkovich 30 сентября 2018 | 14:50
Сейчас хомячье на каку изойдет...
tunis 30 сентября 2018 | 14:54
Спросите у него, куда он С400 дел, поставленные на базу в Хомсе?
И сколько миллионов русских народных рублей он расстрелял разными системами, пока в Ил20 не влупил?
Ему надо $400000000000; а сколько миллиардов уже стрескал?
ramun 30 сентября 2018 | 14:54
Им бы на пращах потренироваться.
sergo_25_26 30 сентября 2018 | 14:55
Сначала пыня заставил асада пригласить его войска. Теперь взять с 300. Бедный асад думает - ну теперь мне точно канал ЗВЕЗДА.
aleksei123m 30 сентября 2018 | 14:55
А сколько можно сбить гражданских самолетов?
Вот ведь опыт сепаратистов Донбасса ничему рф и лично тов. "великого геополитика" не научил.