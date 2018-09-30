Сирии достаточно системы С-300, чтобы ответить на угрозу Израиля, заявили в МИДе республики. В интервью телеканалу RT глава министерства Валид Муаллем отметил, что по сути, это оборонительный, а не наступательный комплекс. Его появление глава сирийского МИДа считает признаком безопасности и стабильности, а не войны.

Муаллем добавил, что высоко ценит решение российского президента Владимира Путина вооружить Сирию комплексами С-300.