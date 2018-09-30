Вступает в силу приказ Минюста о питании беременных женщин, подростков и инвалидов в колониях и СИЗО
Сегодня вступает в силу новый приказ Минюста о питании беременных женщин, подростков и инвалидов в колониях и следственных изоляторах, передает агентство Интерфакс. Член общественной наблюдательной комиссии Москвы Валерий Борщёв в интервью «Эху» назвал это победой.
В августе члены ОНК Москвы узнали о том, беременные, кормящие матери и несовершеннолетние в СИЗО лишились некоторых положенных ранее дополнительных продуктов: масла, сыра, творога, молока и овощей. Тогда правительство поручило Минюсту провести проверку.
Комментарии9
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delovoy_podolsk 30 сентября 2018 | 14:15
Разве это победа? Они отменили у беременных женщин, инвалидов и подростков нормы питания, которые в обязательном порядке должны быть у них, а когда вернули их назад, то это называется победа. Ну, да! В России любая акция на которую даже чуть-чуть реагирует хамская оглупевшая до нельзя от вседозволенности власть, уже есть победа.
alexgnom 30 сентября 2018 | 14:39
delovoy_podolsk: полностью согласен....
yulya_tsikina02 30 сентября 2018 | 14:43
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ebyliberactov 30 сентября 2018 | 14:16
Можно вообще не работать, а убивать, грабить и насиловать и тебе обеспечено полноценное питание в местах лишения свободы за счёт потерпевших! Мля до чего дошли - уже этим нелюдям всё, а нормальные людипусть загибаются! Будь моё право я бы всех этих сраных зыка сжег в топках крематория, чтобы следа от этой нечисти не осталось!
danko1 30 сентября 2018 | 14:17
Главное, чтобы их током не пытали, не подвешивали, не выгоняли голыми на мороз и не подвергали прочим издевательствам, что сейчас принято и доказано.
Да и над остальными издеваться нельзя так.
asyrj 30 сентября 2018 | 14:40
А стоит ли кормить детей и беременных,
Когда депутатам зарплаты не хватает?
asyrj 30 сентября 2018 | 14:42
Меньше детей - больше зарплата
у Ирродиады Родниной.
sergo_25_26 30 сентября 2018 | 14:47
Рад за пригожина выбил себе еще неслабый контракт.
vedma2017 30 сентября 2018 | 14:56
А что они делают в колониях ???
Даже воровка в особо крупных размерах - васильева ни дня в колонии не была.