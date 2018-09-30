Z Архив новостей новости
5 9 6 419
Эксклюзив Эха 14:00, 30 сентября 2018

Вступает в силу приказ Минюста о питании беременных женщин, подростков и инвалидов в колониях и СИЗО

Сегодня вступает в силу новый приказ Минюста о питании беременных женщин, подростков и инвалидов в колониях и следственных изоляторах, передает агентство Интерфакс. Член общественной наблюдательной комиссии Москвы Валерий Борщёв в интервью «Эху» назвал это победой.

В августе члены ОНК Москвы узнали о том, беременные, кормящие матери и несовершеннолетние в СИЗО лишились некоторых положенных ранее дополнительных продуктов: масла, сыра, творога, молока и овощей. Тогда правительство поручило Минюсту провести проверку.

Комментарии

9

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

delovoy_podolsk 30 сентября 2018 | 14:15

Разве это победа? Они отменили у беременных женщин, инвалидов и подростков нормы питания, которые в обязательном порядке должны быть у них, а когда вернули их назад, то это называется победа. Ну, да! В России любая акция на которую даже чуть-чуть реагирует хамская оглупевшая до нельзя от вседозволенности власть, уже есть победа.

alexgnom 30 сентября 2018 | 14:39

delovoy_podolsk: полностью согласен....

yulya_tsikina02 30 сентября 2018 | 14:43

❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk

ebyliberactov 30 сентября 2018 | 14:16

Можно вообще не работать, а убивать, грабить и насиловать и тебе обеспечено полноценное питание в местах лишения свободы за счёт потерпевших! Мля до чего дошли - уже этим нелюдям всё, а нормальные людипусть загибаются! Будь моё право я бы всех этих сраных зыка сжег в топках крематория, чтобы следа от этой нечисти не осталось!

danko1 30 сентября 2018 | 14:17

Главное, чтобы их током не пытали, не подвешивали, не выгоняли голыми на мороз и не подвергали прочим издевательствам, что сейчас принято и доказано.
Да и над остальными издеваться нельзя так.

(комментарий скрыт)

asyrj 30 сентября 2018 | 14:40

А стоит ли кормить детей и беременных,
Когда депутатам зарплаты не хватает?

asyrj 30 сентября 2018 | 14:42

Меньше детей - больше зарплата
у Ирродиады Родниной.

sergo_25_26 30 сентября 2018 | 14:47

Рад за пригожина выбил себе еще неслабый контракт.

vedma2017 30 сентября 2018 | 14:56

А что они делают в колониях ???
Даже воровка в особо крупных размерах - васильева ни дня в колонии не была.

Самое обсуждаемое

Новости

США могут создать морскую блокаду РФ, если Москва попытается монополизировать поставки на энергорынке Ближнего Востока Об этом заявил министр внутренних дел Соединенных Штатов Райан Зинке…

5 95 6 7864
Новости

Геннадий Онищенко призвал в школах рассказывать о вреде мастурбации Он утверждает, что в самоудовлетворении есть определенный риск для полового здоровья ребенка…

5 107 6 34904
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Иван Грозный и Владимир Ленин – как прогноз русской катастрофы Сложнее найти алгоритм  — как такую цель приблизить?, еще сложнее – его реализовать…

5 94 6 18681 23.09
Kистория, образование, события
Новости

Президент Сербии Александр Вучич намерен просить поддержки у Владимира Путина в ситуации с Косово Об этом он заявил в преддверие встречи с российским лидером…

5 31 6 5040
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Отвлечь внимание от главного вопроса Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлён сразу же, после выступления Т.Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России…

5 337 6 56149 27.09
Kвеликобритания, рф, скрипаль, мнения
Интервью Без купюр

Маргарита Симоньян гость: Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня»

Ответы Маргариты Симоньян на ваши вопросы Когда я перестану работать журналистом, а начну работать адвокатом, обязательно предложу Боширову и Петрову «предстать перед британским правосудием, чтобы получить возможность реабилитироваться в глазах всего мира»...

5 76 6 26509 23.09
Блоги

Ксения Собчак политик

Избирателям настолько надоела власть, что они проголосовали за любого кандидата Лучше снять действующего губернатора, поддержав меньшее зло из его оппонентов сегодня, это позволит в следующий раз под давлением избирателей зарегистрировать и поддержать настоящую оппозицию…

5 99 6 17090 24.09
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Жертвы плебисцита Радоваться абсолютно нечему, произошедшее в минувшее воскресенье — очередной шаг по лестнице, ведущей вниз…

5 97 6 16791 25.09
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Успеть к войне за две недели Россия все глубже увязает в чужой войне, в далекой от своих границ Сирии…

5 154 6 26917 24.09
Kсирия, израиль, рф, внешняя политика, явлинский, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Удальцов гость: Сергей Удальцов политик

Мы будем продолжать, и рано или поздно мы эту реформу отменим. Вот, я могу сказать однозначно: если левые силы придут к власти, вернется старый пенсионный возраст…

5 60 6 10664 26.09
#слушать 36:13 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Битва кита и слона Кажется, Китаю мало чем есть ответить на торговую войну США…

5 98 6 54980 23.09
Kсша, политика, китай, общество, экономика, события
Блоги

Фото дня

ФСИН опубликовали фотографию Олега Сенцова из больницы Во ФСИН утверждают, что это связано с плановым обследованием…

5 156 6 28865 29.09
Kсенцов, фото, события
Блоги

Александр Минкин журналист

Двойник. Немой Онегин. Часть ХVIII А ведь если б привезли на допрос, то обыскали б. И неизбежно истолковали глаголом жги — как призыв к бунту. На что ж ещё разжигать сердца людей?..

5 43 6 8041 25.09
Kлитература, поэзия, образование, политика, события
Блоги

Комментарий Посольства России в Норвегии по делу о задержании российского гражданина «Считаем, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом»...

5 38 6 7269 23.09
Kобщество, рф, норвегия, события
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Трудно быть Чубайсом Чубайс продолжает вздрагивать от любой тени и считать, что его воспринимают как «Доктора Зло», в то время как он пытался принести в Россию цивилизацию и рынок. Хотя почти всем на него наплевать…

5 57 6 10894 28.09
Kчубайс, общество, политика, мнения
Блоги

Андрей Никулин преподаватель философии

Риски противостояния с Израилем И так и не дано ответа на простой вопрос, каковы дальнейшие российские действия, если израильские ВВС разнесут переданные асадовцам С-300?..

5 30 6 5884 25.09
Kизраиль, сирия, события

Популярное за неделю

Новости

Президент Владимир Путин сегодня неофициально прилетел в Хакасию, где губернатор был вынужден уйти в отставку Об этом пишет «Новая газета», информагентства и сайт Кремля о поездке молчат…

5 40 6 23392
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Опоноситься и проблеваться где-нибудь в Солсбери – это точно хайп на весь мир. Кстати, какая-то девица попробовала. Это же самое модное местечко для отравлений…

5 52 6 126318 26.09
#слушать 48:24 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kобщество, политика, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Есть ли у вас уверенность, что долларовые вклады не будут принудительно конвертированы в рубли?
5 65 6 26803 23.09
Блоги

The Insider Расследования. Репортажи. Аналитика

Солберецкие, часть третья. «Бошировым» оказался «Герой России», полковник ГРУ Анатолий Чепига Его подразделение сыграло важную роль во второй Чеченской войне, а в 2014 году Путин присвоил ему звание героя России с формулировкой «за выполнение миротворческой миссии»...

5 783 6 297866 26.09
Kскрипаль, великобритания, преступление, расследования, общество, политика, власть, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования Сотрудники ФСБ ищут тех, кто сдал журналистам анкеты Александра Петрова и Руслана Боширова, из-за проведения операции исчезли предложения «пробить по базам» определенных людей…

5 99 6 129378 27.09
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7304454
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3679709

Сегодня в эфире