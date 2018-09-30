Вступает в силу приказ Минюста о питании беременных женщин, подростков и инвалидов в колониях и СИЗО

Сегодня вступает в силу новый приказ Минюста о питании беременных женщин, подростков и инвалидов в колониях и следственных изоляторах, передает агентство Интерфакс. Член общественной наблюдательной комиссии Москвы Валерий Борщёв в интервью «Эху» назвал это победой.

В августе члены ОНК Москвы узнали о том, беременные, кормящие матери и несовершеннолетние в СИЗО лишились некоторых положенных ранее дополнительных продуктов: масла, сыра, творога, молока и овощей. Тогда правительство поручило Минюсту провести проверку.