«Новая газета» и правозащитное общество «Мемориал» названы в числе вероятных претендентов на Нобелевскую премию мира
«Новая газета» и правозащитное общество «Мемориал» названы в числе вероятных претендентов на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Всего в списке больше трехсот кандидатов. В их числе могут оказаться президент США Дональд Трамп, северокорейский лидер Ким Чен Ын, президент Южной Кореи Мун Чже Ин.
Окончательный шорт-лист пока не опубликован.
Комментарии16
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chleo 30 сентября 2018 | 14:13
Еврейская организация выдвигает своих на премию. В списке больше 300 евреев.
shai13 30 сентября 2018 | 14:23
chleo:
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shai13 30 сентября 2018 | 14:28
chleo: Неправда. Шоломова же не включили.
chleo 30 сентября 2018 | 14:42
shai13: А что неправда? Шаломов в резерве придет и его время.
condor00 30 сентября 2018 | 14:13
Авансом не надо спешить давать. А наши заслужили...
nina51 30 сентября 2018 | 14:13
Ну кто бы сомневался, не хватает только важных людей Эха
anton888 30 сентября 2018 | 14:48
nina51: parasuk_: Миллиардер Сорос по ходу стал мало выделять средств на раскрутку новой газеты, раз они уже скатились до такого банального пиара)) Им нужно снова побольше нецензурной брани в статьях, как раньше, тогда их заметят)
ebyliberactov 30 сентября 2018 | 14:19
Чем больше гадостей сделал России и россиянам, тем больше тебе почёта на западе. Мы это уже давно поняли, и пусть им хоть шнобелевские премиии дают, но у нас в России для россиян это последние мрази и твари продажные.
ramses333 30 сентября 2018 | 14:43
ebyliberactov: Кто это "мы"? Портянки ольгинские во главе с Пригожиным?
zollendorf 30 сентября 2018 | 14:22
Россия в ответ учредит Шнобелевскую премию русского мира.
komandarm___1968 30 сентября 2018 | 14:25
Ехо тоже "получало" лет 6-8 назад. У Варфоломеева едва пукан не треснул от радости... Оказалось - шутка)
parasuk_ 30 сентября 2018 | 14:28
Журналюшки с новой газеты постоянно демонстрируют, что первой древнейшей была все-так их профессия. А мемориал превратился в притон для барыг и педофилов :)
ebyliberactov 30 сентября 2018 | 14:39
parasuk_: Эхо тоже недалеко от этих продажных журнашлюх.
parasuk_ 30 сентября 2018 | 14:45
ebyliberactov: можно сказать, на одном проспекте стоят :)
anton888 30 сентября 2018 | 14:45
parasuk_: это точно)