«Новая газета» и правозащитное общество «Мемориал» названы в числе вероятных претендентов на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Всего в списке больше трехсот кандидатов. В их числе могут оказаться президент США Дональд Трамп, северокорейский лидер Ким Чен Ын, президент Южной Кореи Мун Чже Ин.

Окончательный шорт-лист пока не опубликован.