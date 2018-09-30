Президент Сербии собирается обратиться за советом и поддержкой к Владимиру Путину. Это заявление Александра Вучича прозвучало на фоне обострения в Косово. Как пишут сербские СМИ Вучич ожидает от России поддержки на всех международных форумах.

Президент Сербии, по всей вероятности, рассчитывает на более серьезную поддержку, чем просто совет, — считает политолог Дмитрий Орешкин. Об этом он сказал в интервью «Эху».

Накануне Александр Вучич привел вооруженные силы в полную боевую готовность после того, как на границе Сербии и Косово появились косовские полицейские. Они заняли подходы к озеру контролируемой Белградом ГЭС «Газиводе».