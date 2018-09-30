Президент Сербии собирается обратиться за советом и поддержкой к Владимиру Путину
Президент Сербии собирается обратиться за советом и поддержкой к Владимиру Путину. Это заявление Александра Вучича прозвучало на фоне обострения в Косово. Как пишут сербские СМИ Вучич ожидает от России поддержки на всех международных форумах.
Президент Сербии, по всей вероятности, рассчитывает на более серьезную поддержку, чем просто совет, — считает политолог Дмитрий Орешкин. Об этом он сказал в интервью «Эху».
Накануне Александр Вучич привел вооруженные силы в полную боевую готовность после того, как на границе Сербии и Косово появились косовские полицейские. Они заняли подходы к озеру контролируемой Белградом ГЭС «Газиводе».
Комментарии24
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kottigr1 30 сентября 2018 | 14:06
ПУТИНВВЕДИВОЙСКА ! Дай РФ ещё и в Сербии обосраться..
kotbajune 30 сентября 2018 | 14:13
"Как пишут сербские СМИ Вучич ожидает от России поддержки на всех международных форумах."
и особенно на форуме сайта ЭМ
вах-вах-вах!
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sensei54 30 сентября 2018 | 14:22
kottigr1: Не обосрется. Черепашки ниндзя не позволят.
Не позднее, чем завтра вечером тринадцать геройских викингов во главе с патриком отбывают туда добровольцами.
tv_victim 30 сентября 2018 | 14:07
Там НАТО вокруг.... Думаю, даже "незаменимому" хватит умишка не вляпаться еще и в эту кучу дерьма....
korikov 30 сентября 2018 | 14:52
tv_victim:
Человек просит помощи, но псы вокруг, разве можно помогать людям, если вас целая стая псов может покусать.
nokola 30 сентября 2018 | 14:09
Ну что уеще путин может посоветовать коллеге? Расхерачить к чертовой матери "градами" все Косово, а потом повесить содержание края себе на шею, поставив во главе отмороженного косовского бандита. Но умный человек, как мне кажется, не будет обращаться за советом к этому деятелю.
tvitov66 30 сентября 2018 | 14:36
nokola: Косово НАТО бомбила? А почему нам низя? Тем более когда там делят целый пруд и валежник в соседнем лесу
korikov 30 сентября 2018 | 14:57
nokola:
Сейчас в властвуют мусульманские радикалы и террористы, которые подпитывают ИГИЛ человеческим ресурсом и ведут крупнейший в мире бизнес человеческими органами с США, снабжая их человеческим сырьём. Какого бандита туда можно поставить, более худшего, чем те скоты, которые там захватили власть с помощью НАТО?
advokat52 advokat 30 сентября 2018 | 14:10
а мне вот интересно нам кто больше Братья сирийцы или сербы?
wrongway1 30 сентября 2018 | 14:22
тамбовские волки
antiboh 30 сентября 2018 | 14:46
wrongway1: волки ночные,а тамбовская опг
zollendorf 30 сентября 2018 | 14:11
Маньяк у Чикотило просит дать ему рекомендацию
vilingrad 30 сентября 2018 | 14:12
Не стоит, Вучич! Остнешься и без президенства, и без Сербии, и без жизни...
sensei54 30 сентября 2018 | 14:25
vilingrad: Точнее не скажешь.
valtameri 30 сентября 2018 | 14:13
Косово для Сербии как Чечня для России. Отрезанный ломоть обратно не пришьёшь.
tag188 30 сентября 2018 | 14:21
Вучич считает, что Сербии еще есть куда разваливаться? Наверное, да, раз обратился за советом к нашему "геостратегу".
kryimzdick 30 сентября 2018 | 14:23
Из-за какого-то пруда
wrongway1 30 сентября 2018 | 14:24
вляпался в Асада ...вляпается и Вучича...сцарю нужны победы и многоходовочки
piterrr 30 сентября 2018 | 14:25
Если этот ушлёпок из Сербии всё же обратится к приблатнённому гопнику НДС в путинской рашке подскочит не до 20, до 22%!
sharko_2 30 сентября 2018 | 14:29
Взаимоотношения Косово с Сербией - нарыв, кот. может взорваться в любой момент. И возникнет новая, ну очень горячая точка с возом проблем.
solonko 30 сентября 2018 | 14:36
sharko_2: Где Россия - там война, так что если сербы снова захотели повоевать, то обращение за "советом и поддержкой" к Путину - очень по адресу.
solonko 30 сентября 2018 | 14:33
Сближение с Россией ещё никому долговременного успеха и счастья не принесло, а вот отход от России является необходимым условием будущего процветания.
wojskowy Марек Качоровски 30 сентября 2018 | 14:50
Косово это искусственно созданный анклав. Историю его все нынешний европейские политики благополучно забыли, к тому же они все оказались в объятьях абсолютно лживых идей таких как толерантность. Албанцы там появились, когда бежали от фашистского режима в собственной стране. Тито приютил их с одним условием, что когда режим в Албании сменится и отпадёт угроза их жизням они должны вернуться в свои дома в Албанию. Режим сменился, угрозы нет и причин оставаться тоже. Лишь одна, уж больно нищая страна Албания, а здесь всё хорошо. Поднимать свою страну желающих не нашлось, а пользоваться благами другой, в создании которых они участие не особенно и принимали, это пожалуйста. При этом всё их поведение это обычный исламский радикализм. И вместо того, что бы поддержать законное требование Сербского народа. Запад встал на защиту албанцев. Западные политики будут прокляты потомками, со своей толерантностью они позволили мусульманам в очередной раз практически завоевать Европу, видимо историю предыдущих завоеваний они начисто забыли, забыли сотни тысяч жертв, забыли как убивали детей, уводили в рабство женщин, всё забыли. "Народ не помнящий своего прошлого, не имеет и будущего" У.Черчиль