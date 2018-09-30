В Сирии первая из группировок оппозиции начала вывод своих сил из некоторых районов провинции Идлиб
В Сирии первая из группировок оппозиции начала вывод своих сил из некоторых районов провинции Идлиб. Речь идет о территории, на которой по соглашению между Россией и Турцией будет создана демилитаризованная зона.
Группировка «Файлак аш-Шам» согласилась вывести свои силы из районов Идлиба по просьбе турецкой стороны. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга прав человека.
Согласно плану России и Турции, боевики всех группировок должны освободить территорию по периметру Идлиба для создания там демилитаризованной зоны шириной 15-20 километров. Это планируется сделать к 15 октября, а до 10-го – вывести оттуда все тяжелое вооружение. Зону будут патрулировать турецкие солдаты и российская военная полиция.
Последуют ли другие группировки примеру «Файлак аш-Шам», пока неизвестно. Самая крупная из них – «Хайят Тахрир аш-Шам»*, признанная в России террористической — пока не давала согласия на вывод своих сил.
Провинция Идлиб остается единственным большим районом, который еще не вернуло под свой контроль сирийское правительство. Дамаск планировал начать там крупномасштабную военную операцию, но в последние недели риск силового сценария понизился.
«Хайят Тахрир аш-Шам» – запрещенная в России террористическая группировка
Комментарии5
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barsuchok 30 сентября 2018 | 14:12
Погрязаем в Сирии все глубже и глубже...
kottigr1 30 сентября 2018 | 14:19
barsuchok: Турки хозяйничают на территории Асада, как у себя дома.. Так ведь ещё и руками российских солдат !
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novyyrusic 30 сентября 2018 | 14:14
Речь идет о территории, на которой по соглашению между Россией и Турцией будет создана демилитаризованная зона.
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Соглашение по территории Сирии заключают Эрдоган и Путин.
А на Асада положили с прибором.
Причем диктовал решение Эрдоган.
А Асад его не приглашал в Сирию вообще.
Так чего стоят слова Путина о суверенитете Сирии?
andreyoo 30 сентября 2018 | 14:31
В Сирии первая из группировок оппозиции начала вывод своих сил из некоторых районов провинции Идлиб
-- Штаты будут их бомбить за дезертирство?