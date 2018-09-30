В Сирии первая из группировок оппозиции начала вывод своих сил из некоторых районов провинции Идлиб. Речь идет о территории, на которой по соглашению между Россией и Турцией будет создана демилитаризованная зона.

Группировка «Файлак аш-Шам» согласилась вывести свои силы из районов Идлиба по просьбе турецкой стороны. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга прав человека.

Согласно плану России и Турции, боевики всех группировок должны освободить территорию по периметру Идлиба для создания там демилитаризованной зоны шириной 15-20 километров. Это планируется сделать к 15 октября, а до 10-го – вывести оттуда все тяжелое вооружение. Зону будут патрулировать турецкие солдаты и российская военная полиция.

Последуют ли другие группировки примеру «Файлак аш-Шам», пока неизвестно. Самая крупная из них – «Хайят Тахрир аш-Шам»*, признанная в России террористической — пока не давала согласия на вывод своих сил.

Провинция Идлиб остается единственным большим районом, который еще не вернуло под свой контроль сирийское правительство. Дамаск планировал начать там крупномасштабную военную операцию, но в последние недели риск силового сценария понизился.

«Хайят Тахрир аш-Шам» – запрещенная в России террористическая группировка