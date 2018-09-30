Орешкин: Ситуация в Сербии не имеет «жизненно важного значения», чтобы допускать втягивание России в этот конфликт
Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что намерен обсудить на ближайшей встрече с Владимиром Путиным ситуацию в Косово и попросить его поддержи. Ситуация в Сербии не имеет «жизненно важного значения», чтобы Россия втягивалась в этот конфликт. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин.
«То, что происходит в Сербии, не имеет жизненно важного значения. Вучич хорошо понимая ситуацию в России, которая нуждается в демонстрации своего политического влияния, в некотором смысле провоцирует российское руководство на втягивание в этот конфликт, который опять же не имеет такого судьбоносного значения. Вучич решает свои проблемы в надежде, что ему удастся развести Кремль на демонстративную силовую поддержку. Мне кажется, что Кремлю сейчас не очень до новых конфликтов», — сказал он.
Орешкин также добавил, что заявление президента Сербии носит скорее символический и идеологический характер.
«Здесь очень важна реакция со стороны Кремля. Мне кажется зрелая ответственная политика заключалась бы в том, чтобы поддержать вербально, можно символически оказать какую-то поддержку, но ни в коем случае не влезать туда по колено или по локти, чтобы не получить ситуацию, напоминающую сирийскую историю», — отметил политолог.
Комментарии9
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tv_victim 30 сентября 2018 | 13:56
А я-то думал, что любой может пригласить Россию решать местные проблемы ценой многомиллиардных денежных потерь и человеческих жертв.... Что-то в лесу сдохло, а я не знал?
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kotbajune 30 сентября 2018 | 14:07
Ситуация в Сербии вдруг не сама по себе, а в ряду - провокации Израиля в Сирии и угроза морской блокады со стороны США
манкировать не получается, манкировать значит проиграть всё
leonty 30 сентября 2018 | 13:57
А в Сирии, конечно, имеет... Можно подумать, что кто-нибудь там, вообще, головой думает... Не в Сирии, а в России...
lager23 30 сентября 2018 | 13:57
То, что происходит в Сербии, не имеет жизненно важного значения.
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Для Путена это не аргумент!
lawyer12 30 сентября 2018 | 14:10
Значит где приматы, ровно и пустыня нам интересно, а Где братья славяне не особо....приоритеты однако....
doxerom 30 сентября 2018 | 14:26
lawyer12: Насрать и на приматов и на этих "братьев" славян. В гробу бы я всех этих "братьев" видел.
gluhoy2250 30 сентября 2018 | 14:19
Вучич решает свои проблемы в надежде,
Оршкин, Митя, а что Вучич должен решать ТВОИ проблемы? Ох уж эти политологи....
sergo_25_26 30 сентября 2018 | 14:38
Нет Орешкин ты не прав . Надо зрить в корень. Нужно вводить войска и срочно делать многополярный мир. Где армата где пак фа? Уже все должны сеять русский мир. Десант должен перекрыть туалеты в домах и перенести их в огороды. Резать заводы на лом и т.д и т. п. Позвали значит позвали потом без обид.