Орешкин: Ситуация в Сербии не имеет «жизненно важного значения», чтобы допускать втягивание России в этот конфликт

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что намерен обсудить на ближайшей встрече с Владимиром Путиным ситуацию в Косово и попросить его поддержи. Ситуация в Сербии не имеет «жизненно важного значения», чтобы Россия втягивалась в этот конфликт. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин.

«То, что происходит в Сербии, не имеет жизненно важного значения. Вучич хорошо понимая ситуацию в России, которая нуждается в демонстрации своего политического влияния, в некотором смысле провоцирует российское руководство на втягивание в этот конфликт, который опять же не имеет такого судьбоносного значения. Вучич решает свои проблемы в надежде, что ему удастся развести Кремль на демонстративную силовую поддержку. Мне кажется, что Кремлю сейчас не очень до новых конфликтов», — сказал он.

Орешкин также добавил, что заявление президента Сербии носит скорее символический и идеологический характер.

«Здесь очень важна реакция со стороны Кремля. Мне кажется зрелая ответственная политика заключалась бы в том, чтобы поддержать вербально, можно символически оказать какую-то поддержку, но ни в коем случае не влезать туда по колено или по локти, чтобы не получить ситуацию, напоминающую сирийскую историю», — отметил политолог.