В Москве зафиксированы первые заморозки. Температура воздуха в черте города минувшей ночью, впервые с начала осени, опустилась ниже нуля градусов. В районе Тушино температура опустилась до минус одного. В Подмосковье заморозки были повсеместными.

В некоторых районах температура опустилась почти до минус 4-х градусов, — сообщает агентство «Интерфакс».