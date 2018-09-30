Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил своему южнокорейскому коллеге двух охотничьих собак
Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил своему южнокорейскому коллеге двух охотничьих собак. Вместе с ними он прислал три килограмма корма.
Как говорится в сообщении администрации южнокорейского президента, это щенки пхунсан. Собаки этой породы, выведенные в Северной Корее, считаются преданными, сообразительными. Их называют одним из национальных богатств страны, пишет агентство «Интерфакс».
Комментарии6
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tunis 30 сентября 2018 | 13:40
В собак небось вживлены жучки, будут подслушивать и подсматривать.
gonduras_on_colima 30 сентября 2018 | 13:45
Как раз тот случай, когда актуально выражение "объедки с барского стола".
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barsuchok 30 сентября 2018 | 14:04
Особенно умиляет: " Вместе с ними он прислал три килограмма корма."
delovoy_podolsk 30 сентября 2018 | 14:09
Рагу из мяса обеих собак будет подано на стол при встрече с американским президентом. Россию к столу не пригласят.
komandarm___1968 30 сентября 2018 | 14:36
"Покусан" ))