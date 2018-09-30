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13:30, 30 сентября 2018

Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил своему южнокорейскому коллеге двух охотничьих собак

Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил своему южнокорейскому коллеге двух охотничьих собак. Вместе с ними он прислал три килограмма корма.

Как говорится в сообщении администрации южнокорейского президента, это щенки пхунсан. Собаки этой породы, выведенные в Северной Корее, считаются преданными, сообразительными. Их называют одним из национальных богатств страны, пишет агентство «Интерфакс».

Комментарии

6

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tunis 30 сентября 2018 | 13:40

В собак небось вживлены жучки, будут подслушивать и подсматривать.

gonduras_on_colima 30 сентября 2018 | 13:45

Как раз тот случай, когда актуально выражение "объедки с барского стола".

yulya_tsikina01 30 сентября 2018 | 13:54

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barsuchok 30 сентября 2018 | 14:04

Особенно умиляет: " Вместе с ними он прислал три килограмма корма."

delovoy_podolsk 30 сентября 2018 | 14:09

Рагу из мяса обеих собак будет подано на стол при встрече с американским президентом. Россию к столу не пригласят.

komandarm___1968 30 сентября 2018 | 14:36

"Покусан" ))

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