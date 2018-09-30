Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил своему южнокорейскому коллеге двух охотничьих собак. Вместе с ними он прислал три килограмма корма.

Как говорится в сообщении администрации южнокорейского президента, это щенки пхунсан. Собаки этой породы, выведенные в Северной Корее, считаются преданными, сообразительными. Их называют одним из национальных богатств страны, пишет агентство «Интерфакс».