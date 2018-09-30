Футбольный клуб Манчестер Юнайтед начал переговоры с бывшим главным тренером мадридского Реала Зинедином Зиданом. Как сообщает газета Сан, 46-летний тренер находится в Лондоне и посещает курсы английского языка.

В то же время, высокопоставленный источник в клубе рассказал газете Телеграф, что Манчестер Юнайтед еще не вел переговоры с Зиданом.