Футбольный клуб Манчестер Юнайтед начал переговоры с бывшим главным тренером мадридского Реала Зинедином Зиданом
Футбольный клуб Манчестер Юнайтед начал переговоры с бывшим главным тренером мадридского Реала Зинедином Зиданом. Как сообщает газета Сан, 46-летний тренер находится в Лондоне и посещает курсы английского языка.
В то же время, высокопоставленный источник в клубе рассказал газете Телеграф, что Манчестер Юнайтед еще не вел переговоры с Зиданом.
Комментарии1
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yulya_tsikina01 30 сентября 2018 | 13:54
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