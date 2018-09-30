В числе погибших при землетрясении и цунами на индонезийском острове Сулавеси нет россиян
В числе погибших при землетрясении и цунами на индонезийском острове Сулавеси нет россиян. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Джакарте. Там уточнили, что дипломаты запросили список жертв у Национальной службы по поиску и спасению. Он продолжает пополняться, однако Сулавеси не является туристическим районом, — добавили в посольстве.
По последним данным, число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 830 человек.
Комментарии1
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yulya_tsikina01 30 сентября 2018 | 13:55
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