В числе погибших при землетрясении и цунами на индонезийском острове Сулавеси нет россиян. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Джакарте. Там уточнили, что дипломаты запросили список жертв у Национальной службы по поиску и спасению. Он продолжает пополняться, однако Сулавеси не является туристическим районом, — добавили в посольстве.

По последним данным, число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 830 человек.