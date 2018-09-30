На Сахалине следователи проводят проверку после смерти полицейского в здании МВД
На Сахалине следователи проводят проверку после смерти полицейского в здании МВД. Тело сотрудника с огнестрельным ранением нашли в подразделении ведомства в городе Александровск-Сахалинск.
Как сообщает РБК, в МВД склоняются к версии суицида. На месте работают криминалисты.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kottigr1 30 сентября 2018 | 13:35
Ментовские войны..
yulya_tsikina01 30 сентября 2018 | 13:55
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk
ura_123 30 сентября 2018 | 13:37
Огнестрельные РАНЕНИЯ... Это типа как несколько выстрелов?
yralez 30 сентября 2018 | 14:01
Вытащить его за ноги и все дела.
doxerom 30 сентября 2018 | 14:12
Чего чего, а мусоров у нас в стране в разы больше чем в сопредельных странах. В той же Польше в два раза меньше и ничего, живут лучше нашего. Давно пора сокращать этих дармоедов.