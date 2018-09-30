Консервативная партия Великобритании организует расследование после утечки личных данных участников ежегодного съезда
Об этом сообщил председатель объединения Брэндон Льюис в интервью телеканалу Скай Ньюс. Личные данные некоторых бывших и нынешних министров Великобритании попали в открытый доступ из-за сбоя в работе приложения, созданного Консервативной партией.
В частности, оказались доступными номера телефонов министра финансов Великобритании Филиппа Хаммонда и экс-главы британского МИДа Бориса Джонсона.
Комментарии4
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yechomazy___etnopomoyka 30 сентября 2018 | 13:33
Анахера расследовать? И так понятно, что виноваты русские хакеры.
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ebyliberactov 30 сентября 2018 | 14:02
...обнаружены следы пальчиков Петрова с Бошировым на столе в зале заседаний консервативной партии, а во влагалище Терезы Мэй обнаружена сперма Анатолия Чепиги. Скоро в жопах Шендеровича с Ганапольским обнаружится сперма Владимира Путина.
nersesov 30 сентября 2018 | 14:06
Буду очень разочарован, если русские не будут виноваты