Консервативная партия Великобритании организует расследование после утечки личных данных участников ежегодного съезда

Об этом сообщил председатель объединения Брэндон Льюис в интервью телеканалу Скай Ньюс. Личные данные некоторых бывших и нынешних министров Великобритании попали в открытый доступ из-за сбоя в работе приложения, созданного Консервативной партией.

В частности, оказались доступными номера телефонов министра финансов Великобритании Филиппа Хаммонда и экс-главы британского МИДа Бориса Джонсона.