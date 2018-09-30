Илон Маск после обвинений в мошенничестве уйдет с поста председателя совета директоров компании Tesla, которую он основал и ей руководит. Бизнесмен заключил такое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Именно она обвинила Маска.

Иск из федерального суда Южного округа Нью-Йорка Комиссия по ценным бумагам и биржам отзовёт. Таким образом, Илон Маск вероятно избежит уголовного преследования по делу о подлоге и мошенничестве. Но для этого бизнесмен согласился заплатить штраф в 20 миллионов долларов и на три года уйти с поста председателя совета директоров Tesla. В то же время пост гендиректора своей компании он сохранит. Ещё 20 миллионов выплатит Tesla.

Надзорный орган обвинил Маска в мошенничестве после нашумевшей записи в твиттере. Он в прошлом месяце объявил, что намерен выкупить все акции, заплатив за каждую 420 долларов и сделать Tesla частной компанией. Но её ценные бумаги на бирже в тот момент стоили чуть больше 370ти долларов. Сообщение Маска вызвало резкие колебания курса акций компании: они сначала выросли на 11 процентов, а затем упали на 7. После встречи с инвесторами основатель Tesla отказался от идеи превращать её в частную компанию.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск, в котором заявила, что Маск ввёл инвесторов в заблуждение. И кроме того не уведомил о своих планах регулятора, это является нарушением правил. Претензии бизнесмен посчитал необоснованными.

Минюст США в середине месяца начал предварительное расследование в отношении компании Tesla из-за заявлений её руководителя. О его результатах пока ничего не сообщается.