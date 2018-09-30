Илон Маск после обвинений в мошенничестве уйдет с поста председателя совета директоров компании Tesla
Илон Маск после обвинений в мошенничестве уйдет с поста председателя совета директоров компании Tesla, которую он основал и ей руководит. Бизнесмен заключил такое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Именно она обвинила Маска.
Иск из федерального суда Южного округа Нью-Йорка Комиссия по ценным бумагам и биржам отзовёт. Таким образом, Илон Маск вероятно избежит уголовного преследования по делу о подлоге и мошенничестве. Но для этого бизнесмен согласился заплатить штраф в 20 миллионов долларов и на три года уйти с поста председателя совета директоров Tesla. В то же время пост гендиректора своей компании он сохранит. Ещё 20 миллионов выплатит Tesla.
Надзорный орган обвинил Маска в мошенничестве после нашумевшей записи в твиттере. Он в прошлом месяце объявил, что намерен выкупить все акции, заплатив за каждую 420 долларов и сделать Tesla частной компанией. Но её ценные бумаги на бирже в тот момент стоили чуть больше 370ти долларов. Сообщение Маска вызвало резкие колебания курса акций компании: они сначала выросли на 11 процентов, а затем упали на 7. После встречи с инвесторами основатель Tesla отказался от идеи превращать её в частную компанию.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск, в котором заявила, что Маск ввёл инвесторов в заблуждение. И кроме того не уведомил о своих планах регулятора, это является нарушением правил. Претензии бизнесмен посчитал необоснованными.
Минюст США в середине месяца начал предварительное расследование в отношении компании Tesla из-за заявлений её руководителя. О его результатах пока ничего не сообщается.
Комментарии2
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polba 30 сентября 2018 | 13:17
То, что Илон Маск является крупным мошенником, давным-давно понятно вменяемому человеку.
novyyrusic 30 сентября 2018 | 13:24
polba: Ну вот и все.
Гора родила мышь.
оказалось, что Маск всего навсего допустил незначительное нарушение, объявив, что хочет выкупить акции Тесла и не сообщив этого предварительно Комиссии по ценным бумагам.
Штраф для Маска ничтожный. генеральным директором своей компании он останется, то есть оперативное руководство за ним.
Обвинения оказались пустышкой.
Но и Комиссия по ценным бумагам сохранила лицо.
Все довольны, все смеются.
Акции Теслы резко пошли вверх.