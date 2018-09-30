Еженедельная социологическая выборка в ФРГ показала рост популярности право-популистской партии «Альтернатива для Германии», которая в рейтинге встала на второе место после консервативного блока Ангелы Меркель.

Рутинный опрос социологического института «Эмнид» под лозунгом «Если бы выборы были завтра» зафиксировал рост симпатий германских избирателей к правым популистам. Выборка делается раз в неделю для желтого таблоида «Бильд». Естественно, сенсация тут же становится достоянием общества.

Оппозиционная «Альтернатива для Германии» впервые перегнала даже Социал-демократическую партию: 17 процентов против 16. На востоке правые популисты достигли отметки в 27 процентов. Избиратели отказались поддерживать и консервативный блок Ангелы Меркель – ХДС и ХСС опустились до 27 процентов.

Что характерно, другие оппозиционные партии бундестага также улучшили свои результаты. «Зеленые» до 15 процентов, а Свободно-демократическая партия Германии до десяти процентов. Левая партия осталась на отметке 11 процентов.

В связи с этим беспокоиться за рост националистических тенденций в ФРГ пока рано. Даже «Бильд» назвала результаты опроса «пощечиной избирателей» за позорный скандал с отставкой президента Органа защиты конституции Ханса-Георга Маасена. Его сначала назначили заместителем министра внутренних дел, а потом опять сместили и сделали консультантом министра.

Непоследовательно и трусливо в этой ситуации повели себя все партнеры по большой правительственной коалиции. Реакция избирателей не заставила себя ждать. Не только канцлер Ангела Меркель, но и министр внутренних дел Хорст Зеехофер, которые повинны в позорной ситуации вокруг Маасена, значительно опустились в рейтинге.

Еженедельный опрос для «Бильда» — это моментальная фотография политических настроений. Поэтому обычно в Германии ему не придается большое значение. Исключение составляется лишь в том случае, когда результаты закрепляются на более долгий период времени.