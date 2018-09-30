Из-за землетрясения и цунами в Индонезии погибли более восьмисот тридцати человек. Такие данные приводит Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий. Побережья покрыты обломками, под которыми остаются люди.

Президент Индонезии Джоко Видодо сказал, что на спасательную операцию брошены все силы.

Два дня назад на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5. Следом обрушилось цунами. По данным российского посольства в Джакарте, стихийное бедствие не затронуло туристические районы. Среди пострадавших россиян нет, и обращений от граждан нашей страны не поступало.