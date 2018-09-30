В нескольких российских регионах сегодня проходят митинги против пенсионной реформы

Акции протеста были запланированы в Удмуртии, Омской и Оренбургской областях.

Митинг в Омске, который местные власти разрешили провести в сквере молодоженов, уже завершился. Акция была организована местными отделениями «Яблока» и КПРФ. Хотя пенсионную реформу в трех чтениях уже одобрила Госдума, активисты считают, что еще не все потеряно, поскольку законопроект предстоит рассмотреть Совету Федерации. Как сообщает «Интерфакс», митинг оказался малочисленным – организаторы объяснили это удаленностью площадки от центра города.

В удмуртском Воткинске акция должна была начаться около двух часов назад у ДК «Юбилейный». Организаторы призвали единомышленников вместе остановить «пенсионный грабеж».

Митинг в Оренбурге посвящен не только протесту против пенсионной реформы, но и требованию вернуть прямые выборы мэра города. По мнению организаторов, арест главы Оренбурга Евгения Арапова за взятку показывает, что нынешняя система назначения градоначальников неэффективна.

По данным источника «Интерфакса», Совет Федерации рассмотрит законопроект о пенсионной реформе 3 октября.