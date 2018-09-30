РБК: Следующим губернатором, отправленным в отставку, станет глава Курганской области Алексей Кокорин.

Следующим губернатором, отправленным в отставку, станет глава Курганской области Алексей Кокорин. Об этом со ссылкой на источники, сегодня сообщает РБК. По словам собеседников издания, Кокорин не смог улучшить жизнь региона. В Курганской области остается низким уровень социально-экономического развития.

Отставки губернаторов будут продолжаться. Это плановые изменения, — сказал в эфире телеканала РБК политтехнолог Александр Серавин.

На этой неделе президент Владимир Путин сменил глав Приморья, Астраханской области и Кабардино-Балкарии. Как писала газета «Ведомости», возможна замена еще десяти глав регионов. В этом списке было и имя Кокорина.