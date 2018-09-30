РБК: Следующим губернатором, отправленным в отставку, станет глава Курганской области Алексей Кокорин.
Следующим губернатором, отправленным в отставку, станет глава Курганской области Алексей Кокорин. Об этом со ссылкой на источники, сегодня сообщает РБК. По словам собеседников издания, Кокорин не смог улучшить жизнь региона. В Курганской области остается низким уровень социально-экономического развития.
Отставки губернаторов будут продолжаться. Это плановые изменения, — сказал в эфире телеканала РБК политтехнолог Александр Серавин.
На этой неделе президент Владимир Путин сменил глав Приморья, Астраханской области и Кабардино-Балкарии. Как писала газета «Ведомости», возможна замена еще десяти глав регионов. В этом списке было и имя Кокорина.
Комментарии1
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danko1 30 сентября 2018 | 13:13
Если по такому поводу увольнять, то и Путин, который не улучшил жизнь россиян, а только за их счет обогатил своих приближенных, должен первым в отставку уйти.