Z Архив новостей новости
5 14 6 893
Эксклюзив Эха 13:00, 30 сентября 2018

США допустили морскую блокады РФ, если Москва попытается контролировать поставки на энергорынке Ближнего Востока

США допустили возможность морской блокады России в случае, если Москва попытается контролировать поставки на энергетическом рынке Ближнего Востока. С соответствующим заявлением выступил глав МВД США Райан Зинке.

Зинке подчеркнул, что российская экономика зависит от продажи энергоресурсов. Блокада России со стороны США, по международному праву, была бы равносильна объявлению войны, комментируя заявление главы МВД США, написал в Твиттере председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин считает, что не стоит воспринимать всерьез слова главы МВД США о возможной морской блокаде России. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Ранее глава МВД США Райан Зинке заявил, что американские ВМС могут устроить морскую блокаду России, чтобы воспрепятствовать поставкам ее энергоносителей в страны ближневосточного региона.

«Я не думаю, что на это надо реагировать. Морская блокада России — это абсолютная ерунда, она в принципе невозможна. Я думаю, что это трепотня не очень ответственного человека, который далек от решения реальных военных вопросов», — сказал В.Лукин.

Ранее министр энергетики США Рик Перри допустил, что в отношении России могут ввести санкции из-за строительства газопровода «Северный поток-2». Позже президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уточнил, что пока эти ограничения вводить не планируется.

Тем не менее, по данным Уолл-стрит Джорнал, подготовка пакета санкций из-за «Северного потока-2» в Белом доме практически завершена.

Вызывает ли у москвичей тревогу угроза расширения санкций против России? И ощутили ли они на себе экономические ограничения США?

Из опрошенных москвичей значительная часть признались: экономические и политические санкции, которые за последнее время вводились против России, вызывают у них тревогу. И в первую очередь жители столицы ощущают это на своем кошельке. Например, редактор Анастасия рассказала, что не может уже позволить взять себе некоторые товары в продуктовую корзину.

По словам же инженера Ивана, в действиях США наблюдается агрессивная риторика, и это отражено, в частности, в американских СМИ.

Андрей, работающий в сфере климатического бизнеса, говорит, что ощущает на себе санкции из-за нестабильного курса валют.

А студент Илья обратил внимание, что на автосалоне, который он недавно посетил, нет ряда производителей, и также связал это с санкциями.

Некоторые же опрощенные сказали, что не следят за политикой и мало что знают о сути введенных против Москвы ограничений.

Между тем в августе, согласно опросу социологической службы Gallup, более половины американцев выступили за дипломатические пути улучшения отношений с Россией. Расширение санкций поддержали только 36% опрошенных.

Комментарии

14

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

johnbmw Евгений Большаков 30 сентября 2018 | 13:07

НУ! ЧТО скажет (в ответ) Купечество??? ;-)))

polba 30 сентября 2018 | 13:15

johnbmw: Вероятно то, что пиратов, во все времена, вешали на реях... даже если они визжали, что они честные британские каперы.

traxau_okurka 30 сентября 2018 | 13:20

polba: Ага))) Повесят они))) Если только своих))) Турки поджарили летчика - РФ слила летчика. Сирия сбила ИЛ-20 - лбвинили Израиль - затухли)))) В США у главвора РФ и егшо банды активы в США. Как за яйки держат.

sandro_007 30 сентября 2018 | 13:08

Зинке - это еще не США. Мало ли что очередной кретин ляпнет. Кинжал ему в зад.

traxau_okurka 30 сентября 2018 | 13:22

sandro_007: Также и про карлика можно сказать. Он - не Россия. Чтобы не пукал в сторону Америки - в итоге утирается)))))))) Не может отвечать симметрично)))))))

sandro_007 30 сентября 2018 | 13:25

traxau_okurka:
Он давно планетой управляет. Меняет президентов, как в Европе, так и в Америке.

banyi4 30 сентября 2018 | 13:13

Идиотизм! И что самое интересное, что это не просто какой то парась говорит) Видно будет войнушка..., я уже писал раньше, что она пиндосам просто необходима.

jblack2 30 сентября 2018 | 13:20

banyi4: Видно будет войнушка..., она пиндосам просто необходима.
-------------
Типун Вам на язык.
Но в заинтересованности США, Вы пожалуй правы. За последние 120 лет Америка собирала наибольшие дивиденды от военных конфликтов, только обогощаясь и усиливаясь на них...

traxau_okurka 30 сентября 2018 | 13:24

jblack2: А кто против кого? То есть воры развязали войну, а гибнуть другим? Нах. Я не пойду за плешивого казнокрада воевать. И другим не советую.

jblack2 30 сентября 2018 | 13:14

Навести шороху в поставках углеводородов с Ближнего Востока способен Иран, если США будут сильно напрашиваться на это...

lager23 30 сентября 2018 | 13:24

jblack2: Навести шороху в поставках углеводородов с Ближнего Востока способен Иран
///////////
Без логистики (терминалы, трубопроводы, супертанкеры) очень сложно наводить "шорох", практически невозможно

bashirov 30 сентября 2018 | 13:20

какие проблемы, удар по саудовской аравии кинжалом по всем крупным месторождениям и пускай контроль будет у пиндосии.

lager23 30 сентября 2018 | 13:22

Российский президент заявил, что санкции полезны.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что западные санкции в отношении России идут стране на пользу.

"Это импортозамещение, к которому нас подтолкнули партнеры, оно нам как нельзя на пользу идет. Поэтому здесь речь идет не о том, что мы создаем проблемы для своей экономики, наоборот, мы только выводим ее на новые высокотехнологичные рубежи", – утверждает он.

(комментарий скрыт)

good_sky 30 сентября 2018 | 13:26

Скажем дружно этому Зинке
Дурилка ты картонная на резинке!

Самое обсуждаемое

Новости

США могут создать морскую блокаду РФ, если Москва попытается монополизировать поставки на энергорынке Ближнего Востока Об этом заявил министр внутренних дел Соединенных Штатов Райан Зинке…

5 89 6 7021
Новости

Геннадий Онищенко призвал в школах рассказывать о вреде мастурбации Он утверждает, что в самоудовлетворении есть определенный риск для полового здоровья ребенка…

5 102 6 33448
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Иван Грозный и Владимир Ленин – как прогноз русской катастрофы Сложнее найти алгоритм  — как такую цель приблизить?, еще сложнее – его реализовать…

5 92 6 18285 23.09
Kистория, образование, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Отвлечь внимание от главного вопроса Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлён сразу же, после выступления Т.Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России…

5 337 6 56020 27.09
Kвеликобритания, рф, скрипаль, мнения
Интервью Без купюр

Маргарита Симоньян гость: Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня»

Ответы Маргариты Симоньян на ваши вопросы Когда я перестану работать журналистом, а начну работать адвокатом, обязательно предложу Боширову и Петрову «предстать перед британским правосудием, чтобы получить возможность реабилитироваться в глазах всего мира»...

5 76 6 26366 23.09
Блоги

Ксения Собчак политик

Избирателям настолько надоела власть, что они проголосовали за любого кандидата Лучше снять действующего губернатора, поддержав меньшее зло из его оппонентов сегодня, это позволит в следующий раз под давлением избирателей зарегистрировать и поддержать настоящую оппозицию…

5 99 6 17082 24.09
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Жертвы плебисцита Радоваться абсолютно нечему, произошедшее в минувшее воскресенье — очередной шаг по лестнице, ведущей вниз…

5 97 6 16782 25.09
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Успеть к войне за две недели Россия все глубже увязает в чужой войне, в далекой от своих границ Сирии…

5 154 6 26903 24.09
Kсирия, израиль, рф, внешняя политика, явлинский, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Удальцов гость: Сергей Удальцов политик

Мы будем продолжать, и рано или поздно мы эту реформу отменим. Вот, я могу сказать однозначно: если левые силы придут к власти, вернется старый пенсионный возраст…

5 60 6 10650 26.09
#слушать 36:13 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Блоги

Фото дня

ФСИН опубликовали фотографию Олега Сенцова из больницы Во ФСИН утверждают, что это связано с плановым обследованием…

5 151 6 27393 29.09
Kсенцов, фото, события
Блоги

Александр Минкин журналист

Двойник. Немой Онегин. Часть ХVIII А ведь если б привезли на допрос, то обыскали б. И неизбежно истолковали глаголом жги — как призыв к бунту. На что ж ещё разжигать сердца людей?..

5 43 6 8034 25.09
Kлитература, поэзия, образование, политика, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Битва кита и слона Кажется, Китаю мало чем есть ответить на торговую войну США…

5 98 6 54963 23.09
Kсша, политика, китай, общество, экономика, события
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Трудно быть Чубайсом Чубайс продолжает вздрагивать от любой тени и считать, что его воспринимают как «Доктора Зло», в то время как он пытался принести в Россию цивилизацию и рынок. Хотя почти всем на него наплевать…

5 57 6 10851 28.09
Kчубайс, общество, политика, мнения
Блоги

Комментарий Посольства России в Норвегии по делу о задержании российского гражданина «Считаем, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом»...

5 38 6 7262 23.09
Kобщество, рф, норвегия, события
Блоги

Андрей Никулин преподаватель философии

Риски противостояния с Израилем И так и не дано ответа на простой вопрос, каковы дальнейшие российские действия, если израильские ВВС разнесут переданные асадовцам С-300?..

5 30 6 5862 25.09
Kизраиль, сирия, события
Блоги

Ответы посла России в США Анатолия Антонова на вопросы «Эха Москвы» На двусторонних отношениях сказывается внутриполитическая ситуация в США. Сейчас все в Америке диктуется предвыборной конъюнктурой. Русофобы всех мастей торопятся перед выборами заработать «политические очки»...

5 84 6 16849 27.09
Kсша, рф, дипломатия, мнения

Популярное за неделю

Новости

Геннадий Онищенко призвал в школах рассказывать о вреде мастурбации Он утверждает, что в самоудовлетворении есть определенный риск для полового здоровья ребенка…

5 102 6 33448
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Опоноситься и проблеваться где-нибудь в Солсбери – это точно хайп на весь мир. Кстати, какая-то девица попробовала. Это же самое модное местечко для отравлений…

5 51 6 125472 26.09
#слушать 48:24 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kобщество, политика, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Есть ли у вас уверенность, что долларовые вклады не будут принудительно конвертированы в рубли?
5 65 6 26684 23.09
Блоги

The Insider Расследования. Репортажи. Аналитика

Солберецкие, часть третья. «Бошировым» оказался «Герой России», полковник ГРУ Анатолий Чепига Его подразделение сыграло важную роль во второй Чеченской войне, а в 2014 году Путин присвоил ему звание героя России с формулировкой «за выполнение миротворческой миссии»...

5 782 6 297169 26.09
Kскрипаль, великобритания, преступление, расследования, общество, политика, власть, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования Сотрудники ФСБ ищут тех, кто сдал журналистам анкеты Александра Петрова и Руслана Боширова, из-за проведения операции исчезли предложения «пробить по базам» определенных людей…

5 97 6 129144 27.09
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7303914
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3679606

Сегодня в эфире