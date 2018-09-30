США допустили морскую блокады РФ, если Москва попытается контролировать поставки на энергорынке Ближнего Востока

США допустили возможность морской блокады России в случае, если Москва попытается контролировать поставки на энергетическом рынке Ближнего Востока. С соответствующим заявлением выступил глав МВД США Райан Зинке.

Зинке подчеркнул, что российская экономика зависит от продажи энергоресурсов. Блокада России со стороны США, по международному праву, была бы равносильна объявлению войны, комментируя заявление главы МВД США, написал в Твиттере председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин считает, что не стоит воспринимать всерьез слова главы МВД США о возможной морской блокаде России. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Ранее глава МВД США Райан Зинке заявил, что американские ВМС могут устроить морскую блокаду России, чтобы воспрепятствовать поставкам ее энергоносителей в страны ближневосточного региона.

«Я не думаю, что на это надо реагировать. Морская блокада России — это абсолютная ерунда, она в принципе невозможна. Я думаю, что это трепотня не очень ответственного человека, который далек от решения реальных военных вопросов», — сказал В.Лукин.

Ранее министр энергетики США Рик Перри допустил, что в отношении России могут ввести санкции из-за строительства газопровода «Северный поток-2». Позже президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уточнил, что пока эти ограничения вводить не планируется.

Тем не менее, по данным Уолл-стрит Джорнал, подготовка пакета санкций из-за «Северного потока-2» в Белом доме практически завершена.

Вызывает ли у москвичей тревогу угроза расширения санкций против России? И ощутили ли они на себе экономические ограничения США?

Из опрошенных москвичей значительная часть признались: экономические и политические санкции, которые за последнее время вводились против России, вызывают у них тревогу. И в первую очередь жители столицы ощущают это на своем кошельке. Например, редактор Анастасия рассказала, что не может уже позволить взять себе некоторые товары в продуктовую корзину.

По словам же инженера Ивана, в действиях США наблюдается агрессивная риторика, и это отражено, в частности, в американских СМИ.

Андрей, работающий в сфере климатического бизнеса, говорит, что ощущает на себе санкции из-за нестабильного курса валют.

А студент Илья обратил внимание, что на автосалоне, который он недавно посетил, нет ряда производителей, и также связал это с санкциями.

Некоторые же опрощенные сказали, что не следят за политикой и мало что знают о сути введенных против Москвы ограничений.

Между тем в августе, согласно опросу социологической службы Gallup, более половины американцев выступили за дипломатические пути улучшения отношений с Россией. Расширение санкций поддержали только 36% опрошенных.