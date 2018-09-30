США допустили морскую блокады РФ, если Москва попытается контролировать поставки на энергорынке Ближнего Востока
США допустили возможность морской блокады России в случае, если Москва попытается контролировать поставки на энергетическом рынке Ближнего Востока. С соответствующим заявлением выступил глав МВД США Райан Зинке.
Зинке подчеркнул, что российская экономика зависит от продажи энергоресурсов. Блокада России со стороны США, по международному праву, была бы равносильна объявлению войны, комментируя заявление главы МВД США, написал в Твиттере председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин считает, что не стоит воспринимать всерьез слова главы МВД США о возможной морской блокаде России. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Ранее глава МВД США Райан Зинке заявил, что американские ВМС могут устроить морскую блокаду России, чтобы воспрепятствовать поставкам ее энергоносителей в страны ближневосточного региона.
«Я не думаю, что на это надо реагировать. Морская блокада России — это абсолютная ерунда, она в принципе невозможна. Я думаю, что это трепотня не очень ответственного человека, который далек от решения реальных военных вопросов», — сказал В.Лукин.
Ранее министр энергетики США Рик Перри допустил, что в отношении России могут ввести санкции из-за строительства газопровода «Северный поток-2». Позже президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уточнил, что пока эти ограничения вводить не планируется.
Тем не менее, по данным Уолл-стрит Джорнал, подготовка пакета санкций из-за «Северного потока-2» в Белом доме практически завершена.
Вызывает ли у москвичей тревогу угроза расширения санкций против России? И ощутили ли они на себе экономические ограничения США?
Из опрошенных москвичей значительная часть признались: экономические и политические санкции, которые за последнее время вводились против России, вызывают у них тревогу. И в первую очередь жители столицы ощущают это на своем кошельке. Например, редактор Анастасия рассказала, что не может уже позволить взять себе некоторые товары в продуктовую корзину.
По словам же инженера Ивана, в действиях США наблюдается агрессивная риторика, и это отражено, в частности, в американских СМИ.
Андрей, работающий в сфере климатического бизнеса, говорит, что ощущает на себе санкции из-за нестабильного курса валют.
А студент Илья обратил внимание, что на автосалоне, который он недавно посетил, нет ряда производителей, и также связал это с санкциями.
Некоторые же опрощенные сказали, что не следят за политикой и мало что знают о сути введенных против Москвы ограничений.
Между тем в августе, согласно опросу социологической службы Gallup, более половины американцев выступили за дипломатические пути улучшения отношений с Россией. Расширение санкций поддержали только 36% опрошенных.
Комментарии14
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johnbmw Евгений Большаков 30 сентября 2018 | 13:07
НУ! ЧТО скажет (в ответ) Купечество??? ;-)))
polba 30 сентября 2018 | 13:15
johnbmw: Вероятно то, что пиратов, во все времена, вешали на реях... даже если они визжали, что они честные британские каперы.
traxau_okurka 30 сентября 2018 | 13:20
polba: Ага))) Повесят они))) Если только своих))) Турки поджарили летчика - РФ слила летчика. Сирия сбила ИЛ-20 - лбвинили Израиль - затухли)))) В США у главвора РФ и егшо банды активы в США. Как за яйки держат.
sandro_007 30 сентября 2018 | 13:08
Зинке - это еще не США. Мало ли что очередной кретин ляпнет. Кинжал ему в зад.
traxau_okurka 30 сентября 2018 | 13:22
sandro_007: Также и про карлика можно сказать. Он - не Россия. Чтобы не пукал в сторону Америки - в итоге утирается)))))))) Не может отвечать симметрично)))))))
sandro_007 30 сентября 2018 | 13:25
traxau_okurka:
Он давно планетой управляет. Меняет президентов, как в Европе, так и в Америке.
banyi4 30 сентября 2018 | 13:13
Идиотизм! И что самое интересное, что это не просто какой то парась говорит) Видно будет войнушка..., я уже писал раньше, что она пиндосам просто необходима.
jblack2 30 сентября 2018 | 13:20
banyi4: Видно будет войнушка..., она пиндосам просто необходима.
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Типун Вам на язык.
Но в заинтересованности США, Вы пожалуй правы. За последние 120 лет Америка собирала наибольшие дивиденды от военных конфликтов, только обогощаясь и усиливаясь на них...
traxau_okurka 30 сентября 2018 | 13:24
jblack2: А кто против кого? То есть воры развязали войну, а гибнуть другим? Нах. Я не пойду за плешивого казнокрада воевать. И другим не советую.
jblack2 30 сентября 2018 | 13:14
Навести шороху в поставках углеводородов с Ближнего Востока способен Иран, если США будут сильно напрашиваться на это...
lager23 30 сентября 2018 | 13:24
jblack2: Навести шороху в поставках углеводородов с Ближнего Востока способен Иран
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Без логистики (терминалы, трубопроводы, супертанкеры) очень сложно наводить "шорох", практически невозможно
bashirov 30 сентября 2018 | 13:20
какие проблемы, удар по саудовской аравии кинжалом по всем крупным месторождениям и пускай контроль будет у пиндосии.
lager23 30 сентября 2018 | 13:22
Российский президент заявил, что санкции полезны.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что западные санкции в отношении России идут стране на пользу.
"Это импортозамещение, к которому нас подтолкнули партнеры, оно нам как нельзя на пользу идет. Поэтому здесь речь идет не о том, что мы создаем проблемы для своей экономики, наоборот, мы только выводим ее на новые высокотехнологичные рубежи", – утверждает он.
good_sky 30 сентября 2018 | 13:26
Скажем дружно этому Зинке
Дурилка ты картонная на резинке!