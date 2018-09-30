Дома обанкротившейся компании Urban Group подмосковные власти обещают достроить в течение трех лет
Дома обанкротившейся компании Urban Group подмосковные власти обещают достроить в течение трех лет. Об этом, как сообщает агентство «Интерфакс», рассказал губернатор Андрей Воробьев. О том, что власти приняли решение взять на себя расходы, связанные с окончанием строительства, стало известно в июне.
В августе был опубликован проект постановления правительства о выделении на эти цели из федерального бюджета около 14,5 миллиардов рублей.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
denis71 30 сентября 2018 | 12:40
власти приняли решение взять на себя расходы
- в смысле взять на остальное население
tv_victim 30 сентября 2018 | 13:09
А где эти "банкроты"- руководители этой "Urban Group "? Неужели застрелились в кабинете или выбросились из окна с криком "Я банкро-о-о-о-от"?