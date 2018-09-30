Дома обанкротившейся компании Urban Group подмосковные власти обещают достроить в течение трех лет. Об этом, как сообщает агентство «Интерфакс», рассказал губернатор Андрей Воробьев. О том, что власти приняли решение взять на себя расходы, связанные с окончанием строительства, стало известно в июне.

В августе был опубликован проект постановления правительства о выделении на эти цели из федерального бюджета около 14,5 миллиардов рублей.