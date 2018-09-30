В Омске сегодня прошел митинг против пенсионной реформы
Он был согласован с властями. Акцию разрешили провести на окраине города в «Сквере молодоженов». Митинг организовали представители региональных отделений КПРФ и партии «Яблоко», — пишет агентство Интерфакс. Данных о количестве участников пока нет.
На этой неделе законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста, был принят в окончательном, третьем чтении. Выступая на митинге в Омске, участники акции говорили, что процесс пока не завершен, поскольку документ еще будет рассматривать Совет Федерации.
Сегодня же митинги против пенсионной реформы проходят в Оренбургской области и Удмуртии.
Комментарии4
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polsan 30 сентября 2018 | 12:46
Выступая на митинге в Омске, участники акции говорили, что процесс пока не завершен, поскольку документ еще будет рассматривать Совет Федерации.
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Процесс завершен. Можете спросить что думает по этому поводу Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации г. Матвиенко!
eduard53 30 сентября 2018 | 12:50
ПРЕСТОЛЬНОЕ ПОЖЕЛАНИЕ.
В основном, народ – моя отрада:
Где таких терпил ещё сыскать?
Но в одном вопросе, всё же, надо
И подрихтовать его слегка.
До сих пор, чудак, местами против
До конца без пенсии пахать.
Я ж по гроб надеюсь на работе
Просидеть, подальше от греха.
bekipp 30 сентября 2018 | 13:05
И какой чудак весь этот грабеж назвал реформой?
evgeny_biolog 30 сентября 2018 | 13:07
"В Омске сегодня прошел митинг против пенсионной реформы"
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