"В Омске сегодня прошел митинг против пенсионной реформы"

Он был согласован с властями. Акцию разрешили провести на окраине города в «Сквере молодоженов». Митинг организовали представители региональных отделений КПРФ и партии «Яблоко», — пишет агентство Интерфакс. Данных о количестве участников пока нет.

На этой неделе законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста, был принят в окончательном, третьем чтении. Выступая на митинге в Омске, участники акции говорили, что процесс пока не завершен, поскольку документ еще будет рассматривать Совет Федерации.

Сегодня же митинги против пенсионной реформы проходят в Оренбургской области и Удмуртии.