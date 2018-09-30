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12:30, 30 сентября 2018

Российские военные в следующем году смогут получить новейшую ракету «Бронебойщик», заявили в Ростехе

Российские военные в следующем году смогут получить новейшую ракету «Бронебойщик», заявили в Ростехе. По словам гендиректора концерна «Техмаш», входящего в корпорацию, Александра Кочкина, испытания новых авиационных ракет класса «воздух-земля» завершились.

Сейчас идет оформление документов, — пишет агентство «Интерфакс».

Комментарии

24

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yralez 30 сентября 2018 | 12:38

Радость то какая.
Не зря значит нищенствуем.
Чем еще порадуете ?

sensei54 30 сентября 2018 | 12:44

yralez: Vergeltungswaffe-4, ФАУ-4.
Нищенствуем? Наоборот! Гордиться надо.

chapter_2 30 сентября 2018 | 12:47

sensei54: С новейшей ракетой «Бронебойщик» заживём как у Христа за пазухой! Да здравствует наше родное российское правительство!,

sensei54 30 сентября 2018 | 12:55

chapter_2: Аполитично рассуждаете.
Надо говорить "да здравствует лично товарищ...". чёрт, как его там.

alexakimfaa 30 сентября 2018 | 13:01

chapter_2: И "..Боже царя храни.." Или "..Многая лета.."

aleksei123m 30 сентября 2018 | 13:09

sensei54: Чем извините, я должен гордится?
Тотальной глупостью?
Может, назовете мне хоть один успех во внешней или внутренней политике?
Может какие-то экономические успехи?
Может мы чем-то удивили мир, кроме агрессии, глупости и вранья?
Из страны Ломоносовых и Менделеевых превратились в страну агрессивно-тупых золотовых.

plantagenista 30 сентября 2018 | 13:14

sensei54: Да,огромная страна,сколько новинок всяких

novyyrusic 30 сентября 2018 | 12:57

yralez: Вы заранее-то не радуйтесь.
Может еще и передумают.
Последнее время это часто случается.

Вот Армату испытали и уже приняли и даже на параде показали. А когда на веревке с красной площади утащили, то передумали.
Сказали что будут новейшие Т-72 в войска поставлять.
----
Модернизация же российских бронетанковых подразделений будет проводиться в основном за счет закупки Т-90М и последних вариантов Т-72 Об этом сообщает Рамблер.
---------
опередил, говорят свое время, поэтому пусть подождет.

Напомним, что в конце июля 2018 года вице-премьер Юрий Борисов, курирующий военно-промышленный комплекс, заявил, что наводнять армию бронетехникой на платформе «Армата» пока рано. «Если бы существующая техника, в частности, модернизированный танк Т-72, БМП-3 или БТР-82 по своим возможностям резко уступали, мы бы сейчас форсировали, закупали новые модели», — отметил он. По словам Борисова, последние модификации Т-72 превосходят Abrams, Leopard и Leclerc
Во какой Т-72 оказался. В обед ему уже будет 50 лет, а все как новенький

То же и Су-57 произошло, отменили переход на него. Сразу на 6-е поколение переходить будут. лет через 30-ть.

так что рано радуетесь, отмененных новостей из будущего уже много было.

seryj_wolk 30 сентября 2018 | 12:38

Пора переходить к следующему этапу - воздух самолет. И не свой, а противника.

ze_danil 30 сентября 2018 | 13:03

seryj_wolk: прошибёт ли "Стену" "Бронебойщик"?

то есть чо будет, ежели встретятся две не имеющие аналогов вундервафли

polsan 30 сентября 2018 | 12:39

Ракеты против пенсий....

jetsam 30 сентября 2018 | 12:41

@Сейчас идет оформление документов,@
в каком оффшоре - скрипача или железнодорожника?
на какую сумму?
дерипсаске и вротенбергам отстегнули?

zemljanka 30 сентября 2018 | 12:43

Деньги - распиливают сейчас,
А железяку смертоносную - в будущем, как и колонию на Луне...

mamiluk 30 сентября 2018 | 12:47

То что штампует "IV -рейх" уже не смешно и не интересно...все деньги у подвластного населения будут отбираться на новые авантюры преступного режима.

sensei54 30 сентября 2018 | 12:51

Смогут, кто же сомневается?
Вон, Су-57 уже лет пять, как массово в войсках пиндосов пугает.
А кто не верит, тот русофоб.

ramses333 30 сентября 2018 | 12:51

"Пушки вместо масла". Это и есть российский вариант импортозамещения.

alexakimfaa 30 сентября 2018 | 12:55

Довольно давно обратил внимание на восторг и урапатриотизм,которым сопровождается всякое подобное сообщение о якобы новейшей ракете,бомбе,пушке,танке,самолёте, и т.д..Хотя чего тут радоваться - это лишь очистит наши и без того нищие кошельки...

klukvik 30 сентября 2018 | 12:56

к обычной ракете дюбель прикрутили

bekipp 30 сентября 2018 | 13:03

Почем она в военторге будет?

foolsdie 30 сентября 2018 | 13:04

Ну, берегитесь, экстремисты!

leonln1970 30 сентября 2018 | 13:05

смогут получить новейшую ракету «Бронебойщик» слепленную из гавна и палок....где технологии и оборудование возьмёте жулики?

anemon 30 сентября 2018 | 13:06

Скорее всего, опять дальше мультика дело не пойдет.

tv_victim 30 сентября 2018 | 13:12

"Воздух-Земля" это просто.... Все, что подброшенно в воздух - непременно упадет на Землю.... Неплохо бы обзавестись ракетами класса "воздух-цель"... И, еще лучше, чтобы эта цель была противником, а не своей....

old44 30 сентября 2018 | 13:25

смогут получить, а смогут не получить . классика - как с арматой

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