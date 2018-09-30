Российские военные в следующем году смогут получить новейшую ракету «Бронебойщик», заявили в Ростехе
Российские военные в следующем году смогут получить новейшую ракету «Бронебойщик», заявили в Ростехе. По словам гендиректора концерна «Техмаш», входящего в корпорацию, Александра Кочкина, испытания новых авиационных ракет класса «воздух-земля» завершились.
Сейчас идет оформление документов, — пишет агентство «Интерфакс».
Комментарии24
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yralez 30 сентября 2018 | 12:38
Радость то какая.
Не зря значит нищенствуем.
Чем еще порадуете ?
sensei54 30 сентября 2018 | 12:44
yralez: Vergeltungswaffe-4, ФАУ-4.
Нищенствуем? Наоборот! Гордиться надо.
chapter_2 30 сентября 2018 | 12:47
sensei54: С новейшей ракетой «Бронебойщик» заживём как у Христа за пазухой! Да здравствует наше родное российское правительство!,
sensei54 30 сентября 2018 | 12:55
chapter_2: Аполитично рассуждаете.
Надо говорить "да здравствует лично товарищ...". чёрт, как его там.
alexakimfaa 30 сентября 2018 | 13:01
chapter_2: И "..Боже царя храни.." Или "..Многая лета.."
aleksei123m 30 сентября 2018 | 13:09
sensei54: Чем извините, я должен гордится?
Тотальной глупостью?
Может, назовете мне хоть один успех во внешней или внутренней политике?
Может какие-то экономические успехи?
Может мы чем-то удивили мир, кроме агрессии, глупости и вранья?
Из страны Ломоносовых и Менделеевых превратились в страну агрессивно-тупых золотовых.
plantagenista 30 сентября 2018 | 13:14
sensei54: Да,огромная страна,сколько новинок всяких
novyyrusic 30 сентября 2018 | 12:57
yralez: Вы заранее-то не радуйтесь.
Может еще и передумают.
Последнее время это часто случается.
Вот Армату испытали и уже приняли и даже на параде показали. А когда на веревке с красной площади утащили, то передумали.
Сказали что будут новейшие Т-72 в войска поставлять.
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Модернизация же российских бронетанковых подразделений будет проводиться в основном за счет закупки Т-90М и последних вариантов Т-72 Об этом сообщает Рамблер.
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опередил, говорят свое время, поэтому пусть подождет.
Напомним, что в конце июля 2018 года вице-премьер Юрий Борисов, курирующий военно-промышленный комплекс, заявил, что наводнять армию бронетехникой на платформе «Армата» пока рано. «Если бы существующая техника, в частности, модернизированный танк Т-72, БМП-3 или БТР-82 по своим возможностям резко уступали, мы бы сейчас форсировали, закупали новые модели», — отметил он. По словам Борисова, последние модификации Т-72 превосходят Abrams, Leopard и Leclerc
Во какой Т-72 оказался. В обед ему уже будет 50 лет, а все как новенький
То же и Су-57 произошло, отменили переход на него. Сразу на 6-е поколение переходить будут. лет через 30-ть.
так что рано радуетесь, отмененных новостей из будущего уже много было.
seryj_wolk 30 сентября 2018 | 12:38
Пора переходить к следующему этапу - воздух самолет. И не свой, а противника.
ze_danil 30 сентября 2018 | 13:03
seryj_wolk: прошибёт ли "Стену" "Бронебойщик"?
то есть чо будет, ежели встретятся две не имеющие аналогов вундервафли
polsan 30 сентября 2018 | 12:39
Ракеты против пенсий....
jetsam 30 сентября 2018 | 12:41
@Сейчас идет оформление документов,@
в каком оффшоре - скрипача или железнодорожника?
на какую сумму?
дерипсаске и вротенбергам отстегнули?
zemljanka 30 сентября 2018 | 12:43
Деньги - распиливают сейчас,
А железяку смертоносную - в будущем, как и колонию на Луне...
mamiluk 30 сентября 2018 | 12:47
То что штампует "IV -рейх" уже не смешно и не интересно...все деньги у подвластного населения будут отбираться на новые авантюры преступного режима.
sensei54 30 сентября 2018 | 12:51
Смогут, кто же сомневается?
Вон, Су-57 уже лет пять, как массово в войсках пиндосов пугает.
А кто не верит, тот русофоб.
ramses333 30 сентября 2018 | 12:51
"Пушки вместо масла". Это и есть российский вариант импортозамещения.
alexakimfaa 30 сентября 2018 | 12:55
Довольно давно обратил внимание на восторг и урапатриотизм,которым сопровождается всякое подобное сообщение о якобы новейшей ракете,бомбе,пушке,танке,самолёте, и т.д..Хотя чего тут радоваться - это лишь очистит наши и без того нищие кошельки...
klukvik 30 сентября 2018 | 12:56
к обычной ракете дюбель прикрутили
bekipp 30 сентября 2018 | 13:03
Почем она в военторге будет?
foolsdie 30 сентября 2018 | 13:04
Ну, берегитесь, экстремисты!
leonln1970 30 сентября 2018 | 13:05
смогут получить новейшую ракету «Бронебойщик» слепленную из гавна и палок....где технологии и оборудование возьмёте жулики?
anemon 30 сентября 2018 | 13:06
Скорее всего, опять дальше мультика дело не пойдет.
tv_victim 30 сентября 2018 | 13:12
"Воздух-Земля" это просто.... Все, что подброшенно в воздух - непременно упадет на Землю.... Неплохо бы обзавестись ракетами класса "воздух-цель"... И, еще лучше, чтобы эта цель была противником, а не своей....
old44 30 сентября 2018 | 13:25
смогут получить, а смогут не получить . классика - как с арматой