Российские военные в следующем году смогут получить новейшую ракету «Бронебойщик», заявили в Ростехе. По словам гендиректора концерна «Техмаш», входящего в корпорацию, Александра Кочкина, испытания новых авиационных ракет класса «воздух-земля» завершились.

Сейчас идет оформление документов, — пишет агентство «Интерфакс».