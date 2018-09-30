В Сирии первая вооруженная группировка начала выводить свои формирования из Идлиба
В Сирии первая вооруженная группировка начала выводить свои формирования из Идлиба. Участники Файлак аш-Шам покидают районы, которые по соглашению между Россией и Турцией должны быть превращены в демилитаризованную зону. Как уточняет сирийский центр мониторинга прав человека, группировка вводит силы по просьбе Турции.
Демилитаризованную зону планируется создать к 15 октября.
Комментарии8
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stebinmaku 30 сентября 2018 | 12:38
Если что-то утекает из сосуда демилитаризованной зоны, значит оно перетекает в сосуд милитаризованной зоны..
novyyrusic 30 сентября 2018 | 13:03
stebinmaku: Обломвали турки рога России.
Эрдоган сказал низзя и ... Асад и Иран с Россиенй не решились вводить войска в Идлиб. Суровый мужик Эрдоган.
Посбивал бы опять на хрен все русские самолеты.
Обещал ведь море крови. Вернее озеро крови. Сурово брови насупил и ... создается на границе Идлиба демилитаризованная зона, которую турки будут патрулировать.
nikolaitschi 30 сентября 2018 | 12:44
Будут сажать картошку вдоль забора у военных баз.
zemljanka 30 сентября 2018 | 12:46
Эрдоган спасает людей Идлиба.
Спасибо ему.
aleksandr39 30 сентября 2018 | 12:48
Что боевиков -наемников из ОПГ "днр -лугандон " выводят ?
vserg 30 сентября 2018 | 12:55
1. "...вооруженная группировка начала выводить свои формирования из Идлиба".
2. "...группировка вводит силы по просьбе Турции".
Так вводит или выводит? Или одна группировка выводит, а другая вводит?
parasuk_ 30 сентября 2018 | 12:56
Драпают сирийские бандеровцы. Как их украинские коллеги из Дебальцево :)
jblack2 30 сентября 2018 | 13:26
Длинная вереница боевиков вытянулась из Идлиба.
Впереди колонны идёт мальчик, играющий на дудочке...