Z Архив новостей новости
5 8 6 1195
12:30, 30 сентября 2018

В Сирии первая вооруженная группировка начала выводить свои формирования из Идлиба

В Сирии первая вооруженная группировка начала выводить свои формирования из Идлиба. Участники Файлак аш-Шам покидают районы, которые по соглашению между Россией и Турцией должны быть превращены в демилитаризованную зону. Как уточняет сирийский центр мониторинга прав человека, группировка вводит силы по просьбе Турции.

Демилитаризованную зону планируется создать к 15 октября.

Комментарии

8

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

stebinmaku 30 сентября 2018 | 12:38

Если что-то утекает из сосуда демилитаризованной зоны, значит оно перетекает в сосуд милитаризованной зоны..

novyyrusic 30 сентября 2018 | 13:03

stebinmaku: Обломвали турки рога России.
Эрдоган сказал низзя и ... Асад и Иран с Россиенй не решились вводить войска в Идлиб. Суровый мужик Эрдоган.
Посбивал бы опять на хрен все русские самолеты.
Обещал ведь море крови. Вернее озеро крови. Сурово брови насупил и ... создается на границе Идлиба демилитаризованная зона, которую турки будут патрулировать.

nikolaitschi 30 сентября 2018 | 12:44

Будут сажать картошку вдоль забора у военных баз.

zemljanka 30 сентября 2018 | 12:46

Эрдоган спасает людей Идлиба.
Спасибо ему.

aleksandr39 30 сентября 2018 | 12:48

Что боевиков -наемников из ОПГ "днр -лугандон " выводят ?

vserg 30 сентября 2018 | 12:55

1. "...вооруженная группировка начала выводить свои формирования из Идлиба".
2. "...группировка вводит силы по просьбе Турции".
Так вводит или выводит? Или одна группировка выводит, а другая вводит?

parasuk_ 30 сентября 2018 | 12:56

Драпают сирийские бандеровцы. Как их украинские коллеги из Дебальцево :)

jblack2 30 сентября 2018 | 13:26

Длинная вереница боевиков вытянулась из Идлиба.
Впереди колонны идёт мальчик, играющий на дудочке...

Самое обсуждаемое

Новости

США могут создать морскую блокаду РФ, если Москва попытается монополизировать поставки на энергорынке Ближнего Востока Об этом заявил министр внутренних дел Соединенных Штатов Райан Зинке…

5 89 6 7021
Новости

Геннадий Онищенко призвал в школах рассказывать о вреде мастурбации Он утверждает, что в самоудовлетворении есть определенный риск для полового здоровья ребенка…

5 102 6 33448
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Иван Грозный и Владимир Ленин – как прогноз русской катастрофы Сложнее найти алгоритм  — как такую цель приблизить?, еще сложнее – его реализовать…

5 92 6 18285 23.09
Kистория, образование, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Отвлечь внимание от главного вопроса Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлён сразу же, после выступления Т.Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России…

5 337 6 56020 27.09
Kвеликобритания, рф, скрипаль, мнения
Интервью Без купюр

Маргарита Симоньян гость: Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня»

Ответы Маргариты Симоньян на ваши вопросы Когда я перестану работать журналистом, а начну работать адвокатом, обязательно предложу Боширову и Петрову «предстать перед британским правосудием, чтобы получить возможность реабилитироваться в глазах всего мира»...

5 76 6 26366 23.09
Блоги

Ксения Собчак политик

Избирателям настолько надоела власть, что они проголосовали за любого кандидата Лучше снять действующего губернатора, поддержав меньшее зло из его оппонентов сегодня, это позволит в следующий раз под давлением избирателей зарегистрировать и поддержать настоящую оппозицию…

5 99 6 17082 24.09
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Жертвы плебисцита Радоваться абсолютно нечему, произошедшее в минувшее воскресенье — очередной шаг по лестнице, ведущей вниз…

5 97 6 16782 25.09
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Успеть к войне за две недели Россия все глубже увязает в чужой войне, в далекой от своих границ Сирии…

5 154 6 26903 24.09
Kсирия, израиль, рф, внешняя политика, явлинский, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Удальцов гость: Сергей Удальцов политик

Мы будем продолжать, и рано или поздно мы эту реформу отменим. Вот, я могу сказать однозначно: если левые силы придут к власти, вернется старый пенсионный возраст…

5 60 6 10650 26.09
#слушать 36:13 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Блоги

Фото дня

ФСИН опубликовали фотографию Олега Сенцова из больницы Во ФСИН утверждают, что это связано с плановым обследованием…

5 151 6 27393 29.09
Kсенцов, фото, события
Блоги

Александр Минкин журналист

Двойник. Немой Онегин. Часть ХVIII А ведь если б привезли на допрос, то обыскали б. И неизбежно истолковали глаголом жги — как призыв к бунту. На что ж ещё разжигать сердца людей?..

5 43 6 8034 25.09
Kлитература, поэзия, образование, политика, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Битва кита и слона Кажется, Китаю мало чем есть ответить на торговую войну США…

5 98 6 54963 23.09
Kсша, политика, китай, общество, экономика, события
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Трудно быть Чубайсом Чубайс продолжает вздрагивать от любой тени и считать, что его воспринимают как «Доктора Зло», в то время как он пытался принести в Россию цивилизацию и рынок. Хотя почти всем на него наплевать…

5 57 6 10851 28.09
Kчубайс, общество, политика, мнения
Блоги

Комментарий Посольства России в Норвегии по делу о задержании российского гражданина «Считаем, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом»...

5 38 6 7262 23.09
Kобщество, рф, норвегия, события
Блоги

Андрей Никулин преподаватель философии

Риски противостояния с Израилем И так и не дано ответа на простой вопрос, каковы дальнейшие российские действия, если израильские ВВС разнесут переданные асадовцам С-300?..

5 30 6 5862 25.09
Kизраиль, сирия, события
Блоги

Ответы посла России в США Анатолия Антонова на вопросы «Эха Москвы» На двусторонних отношениях сказывается внутриполитическая ситуация в США. Сейчас все в Америке диктуется предвыборной конъюнктурой. Русофобы всех мастей торопятся перед выборами заработать «политические очки»...

5 84 6 16849 27.09
Kсша, рф, дипломатия, мнения

Популярное за неделю

Новости

Геннадий Онищенко призвал в школах рассказывать о вреде мастурбации Он утверждает, что в самоудовлетворении есть определенный риск для полового здоровья ребенка…

5 102 6 33448
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Опоноситься и проблеваться где-нибудь в Солсбери – это точно хайп на весь мир. Кстати, какая-то девица попробовала. Это же самое модное местечко для отравлений…

5 51 6 125472 26.09
#слушать 48:24 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kобщество, политика, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Есть ли у вас уверенность, что долларовые вклады не будут принудительно конвертированы в рубли?
5 65 6 26684 23.09
Блоги

The Insider Расследования. Репортажи. Аналитика

Солберецкие, часть третья. «Бошировым» оказался «Герой России», полковник ГРУ Анатолий Чепига Его подразделение сыграло важную роль во второй Чеченской войне, а в 2014 году Путин присвоил ему звание героя России с формулировкой «за выполнение миротворческой миссии»...

5 782 6 297169 26.09
Kскрипаль, великобритания, преступление, расследования, общество, политика, власть, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования Сотрудники ФСБ ищут тех, кто сдал журналистам анкеты Александра Петрова и Руслана Боширова, из-за проведения операции исчезли предложения «пробить по базам» определенных людей…

5 97 6 129144 27.09
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7303914
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3679606

Сегодня в эфире