В Сирии первая вооруженная группировка начала выводить свои формирования из Идлиба. Участники Файлак аш-Шам покидают районы, которые по соглашению между Россией и Турцией должны быть превращены в демилитаризованную зону. Как уточняет сирийский центр мониторинга прав человека, группировка вводит силы по просьбе Турции.

Демилитаризованную зону планируется создать к 15 октября.