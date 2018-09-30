Глава МВД США допустил возможность морской блокады России. По словам Райана Зинке, Соединенные Штаты могут пойти на такие меры, чтобы не позволить стране контролировать энергопоставки на Ближний Восток.



Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сказал, что по международному праву, это было бы равносильно объявлению войны.