Глава МВД США допустил возможность морской блокады России
Глава МВД США допустил возможность морской блокады России. По словам Райана Зинке, Соединенные Штаты могут пойти на такие меры, чтобы не позволить стране контролировать энергопоставки на Ближний Восток.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сказал, что по международному праву, это было бы равносильно объявлению войны.
Комментарии12
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tv_victim 30 сентября 2018 | 12:37
Хана Воронежу... Эти Амеры ваще нюх потеряли!
minerr 30 сентября 2018 | 12:46
tv_victim:Не спеши, подождем что скажет министр сельского хозяйства США. Тот, наверное, вообще про атомную бомбу выскажется.
echo_shar 30 сентября 2018 | 13:00
minerr: tv_victim:
Зинка права, но штаты это делают не флотом, а с помощью своих игиловцев и нусровцев на земле. Все это в рамках сдерживания Китая и его шелкового пути через Бл. Восток в Европу и в Африку. Но вместе с Россией Китай сорвет эти планы.
novyyrusic 30 сентября 2018 | 13:12
echo_shar: %Как бы ни делали, но сделают.
Раком поставят и вдуют.
А ты только кряхтеть будешь.
ЗЫ. Ты крутой идиот. Шелковый путь через Россию пролагаешь.
Очень круто ты завернул.
Тупенький, Шелковый путь немного, на тыщу-другую км, южнее России проходит и она к нему никакого отношения никогда не имела.
И Китай ты зря в союзники включаешь. Он хочет господином твоим быть. И будет.
novyyrusic 30 сентября 2018 | 13:16
minerr: Минетчик ты наш, МВД в США это не русское МВД, у него совсем другие задачи.
Его сотрудники пьяных под заборами не шмонают, как российские.
Это министерство занимается действительно внутренними делами США.
serg_e 30 сентября 2018 | 12:42
Я думаю, что этого Зинке сам Пушков и придумал. И оба довольны - и Зинке и Пушков. Неслабо так - в ранге замминистра МВД расставлять флоты на морях,
captainobvious 30 сентября 2018 | 12:50
serg_e: что Вас удивляет? это же администрация Трампа ))
я бы не удивился, если бы такое заявление там сделал министр сельского хозяйства или здравоохранения
drluis 30 сентября 2018 | 12:56
captainobvious:Так глава МВД в США что-то вроде министра прородных ресусрсов.
aleksandr39 30 сентября 2018 | 12:46
Ждем программы Вована Соловьева ,что чем больше БЛОКАД тем лучше России .
petervladov 30 сентября 2018 | 12:54
Глава МВД США допустил возможность морской блокады России
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Лучше там постройте забор вокруг земли.. тупые пиндосы..
detul 30 сентября 2018 | 12:59
То есть все вопросы с индейцами глава МВД порешал, и занялся внешней политикой США. Послал "Гарри Трумэн" к российским берегам. ... Вот только в Черное море авианосец не пролез ((((. Пичалька вышла.
bekipp 30 сентября 2018 | 13:00
Торговать оружием вообще последнее дело, когда своему населению его не продают.