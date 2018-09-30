ФСИН вводит усиленный рацион питания для беременных женщин, подростков и инвалидов в колониях и СИЗО
ФСИН вводит усиленный рацион питания для беременных женщин, подростков и инвалидов в колониях и следственных изоляторов. Вступает в силу соответствующий приказ Минюста, сообщает агентство «Интерфакс». Член общественной наблюдательной комиссии Москвы Валерий Борщёв в интервью «Эху» назвал это победой общественности и правозащитников.
В августе члены ОНК Москвы узнали о том, беременные, кормящие матери и несовершеннолетние в СИЗО лишились некоторых положенных ранее дополнительных продуктов: масла, сыра, творога, молока и овощей. Тогда правительство поручило Минюсту провести проверку.
Комментарии9
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beaux 30 сентября 2018 | 12:13
Наверно закормлят.
polsan 30 сентября 2018 | 12:13
ФСИН вводит усиленный рацион питания для беременных женщин, подростков и инвалидов в колониях и следственных изоляторов.
Если бы они рассказали, что это значит в деталях, чтобы можно было как то это понять, чем же их будут там кормить на самом деле. А так это просто слова ....
condor00 30 сентября 2018 | 12:25
polsan: Если общественность продолжит быть настойчивой - открытыми станут и детали.
ivfn 30 сентября 2018 | 12:30
polsan:
В августе члены ОНК Москвы обнаружили, что беременные, кормящие матери и несовершеннолетние, помещенные в СИЗО, лишены положенных дополнительных продуктов: масла, сыра, творога, молока, овощей.
Ранее "НИ" писали, что ФСИН вернула в бюджет 1,2 млрд руб., сэкономив на разных статьях расходов, в том числе на питании заключенных. Глава ведомства не скрывал удовольствия, когда хвастался, что им удалось уложиться в 72 руб. в день на питание одного заключенного.
Теперь о приколе.
Отобрали в августе ,вернули в сентябре,
Опять же все это распространятся на СИЗО,то есть на тюрьмы. На зоне неизвестно.
condor00 30 сентября 2018 | 12:22
Да, это победа.
tv_victim 30 сентября 2018 | 12:35
condor00: В свете того, что всю страну лишили нормальных "молока, масла и сыра", заменив их всяким пластилином и крахмалом, это как-то не выглядит особой жестокостью.....
tv_victim 30 сентября 2018 | 12:33
Ну норм, чо... Сначала незаконно отнять, а потом милостиво вернуть.... И, что характерно, никто не несет никакой ответственности....
archikunst 30 сентября 2018 | 12:34
Теперь преступность этих социальных групп резко пошла вверх.
bekipp 30 сентября 2018 | 13:12
Ещё пусть цены установят как в депутатских столовых.