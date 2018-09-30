ФСИН вводит усиленный рацион питания для беременных женщин, подростков и инвалидов в колониях и СИЗО

ФСИН вводит усиленный рацион питания для беременных женщин, подростков и инвалидов в колониях и следственных изоляторов. Вступает в силу соответствующий приказ Минюста, сообщает агентство «Интерфакс». Член общественной наблюдательной комиссии Москвы Валерий Борщёв в интервью «Эху» назвал это победой общественности и правозащитников.

В августе члены ОНК Москвы узнали о том, беременные, кормящие матери и несовершеннолетние в СИЗО лишились некоторых положенных ранее дополнительных продуктов: масла, сыра, творога, молока и овощей. Тогда правительство поручило Минюсту провести проверку.