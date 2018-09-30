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12:00, 30 сентября 2018

В Петербурге сегодня пройдет крестный ход против абортов

Его участники разместятся на теплоходах, которые пройдут по рекам и каналам.

Крестовоздвиженский крестный ход стартует во второй половине дня от Петропавловской крепости. Верующие собираются на теплоходах пройти по центру города с молитвами о «прекращении детоубийства». Баннеры, которые готовят участники крестного хода, должны напомнить горожанам «о главном бедствии нашего времени» – пишут в группе мероприятия «Воины жизни”сами верующие.

Кульминацией крестного хода должен стать спуск на воду двухметрового венка, внутри которого горящими светильниками будет выложена надпись «Не убий», а также выложено изображение ребёнка в утробе. Эту конструкцию участники намерены спустить в сторону очистных сооружений, где, по их мнению, и находят своё пристанище останки младенцев, ежегодно убиваемых абортами.

По словам устроителей, для Петербурга такие мероприятия – продолжение давней традиции, поскольку до революции в городе проводились ежегодные крестные ходы по воде, и начинались они также у Петропавловской крепости, пишет агентство «Интерфакс».

Комментарии

17

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polsan 30 сентября 2018 | 12:09

Одновременно быть и против абортов и противозачаточных средств в 2018 году, как минимум нелогично.

alexisgross_082018 30 сентября 2018 | 12:30

polsan: Все логично - в стране беда с рождаемостью. Только вот какая фигня получается - обеспеченные и состоявшиеся и как правило ответственные люди не спешат размножаться в раннем возрасте. Питаются нормально, следят за здоровьем - поэтому рожают и после 35-40 без напрягов. Живут долго и активно. С охлосом наоборот - живут не долго и хреново. Их же надо замещать как то - отсюда и все ети ходы и ужимки. Ведь участники крестных ходов не физмат МГУ заканчивали - школа на Лиговке предел мечтаний.

blindpew_33 30 сентября 2018 | 12:58

polsan: откуда у них вообще может быть логика?

aleks50 Алексей Клубников 30 сентября 2018 | 12:12

Это личное дело каждой женщины, а это стадо престарелых овец и таких же баранов стадом под руководством, того, кто о родах знает только по наслышке и всё его достоинство заключается в ношении бороды ещё всем женщинам скопом станет навязывать своё дремучее миропонимание.

sensei54 30 сентября 2018 | 12:32

aleks50: Вспомнилось.
"Отец Онуфрий обходил окрестности Онежского озера..."

eternity88 30 сентября 2018 | 13:01

sensei54: с абортами им бороться поинтереснее, чем потом с детьми возиться - под храм Ксении Блаженной на Петроградке в том же Питере детскую площадку сожрали, не подавились, а сейчас уже и на соседнюю детскую площадочку заглядываются, и на детский сад под парковочки и торговлю волшебством. Лицемеры алчные.

tv_victim 30 сентября 2018 | 12:15

XXI век, фигли...

chajnick 30 сентября 2018 | 12:41

tv_victim: Ну так - на теплоходах же... Не бурлаки ж их тянут по каналам. как в XIX, и не на пароходах, как в начале XX...

(комментарий скрыт)

allid 30 сентября 2018 | 12:27

Пусть они ходят крестными ходами, или еще как, против зарплат ниже прожиточного минимума да детских пособий на которые не купишь и пеленку, тогда, по большей части, не нужны будут и ходы против абортов... Скоты лицемерные!

cromwel 30 сентября 2018 | 12:33

Чтобы не рождались такие как Онанищенко, я за аборты на ранней стадии.

consts 30 сентября 2018 | 12:34

"должны напомнить горожанам «о главном бедствии нашего времени»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вот что, оказывается, главное бедствие нашего времени. А я-то думал...

beliy_negr 30 сентября 2018 | 12:38

с молитвами о «прекращении детоубийства»
------
Потрахивать попам детей можно, а убивать, ни-ни, большой грех.

alexisgross_082018 30 сентября 2018 | 13:00

beliy_negr: Ну почитай внимательно Ветхий завет в хорошем, правильном переводе ;) Там ведь про грех детоложества ни слова не сказано, а инцест так - благодать ;)) Грех - все что не способствует увеличению овец в Божьем стаде ;))

blindpew_33 30 сентября 2018 | 12:56

Нет покоя ипанутым.
Особенно осенью.

kremlefurer 30 сентября 2018 | 12:58

Нельзя запрещать аборты, после запрета столько милонок появится.

bekipp 30 сентября 2018 | 13:10

Пора принимать закон об оскорблении чувств атеистов.

delovoy_podolsk 30 сентября 2018 | 13:26

Подавляюще малое количество женщин, делающих аборты делает их по мотивам наслаждения от самого факта убийства ребёнка, как такового. Поэтому все эти морализаторские увещевания - носят исключительно акт самопиара или самоупоения, вот, мол, посмотрите какие мы нравственные, а весь мир погряз в грехе. Если же серьёзно подойти к вопросу, то всё зависит от мужчин, которые в России не имеют возможности в большинстве своём состояться как полноценные социальные единицы. И не о количестве богатств идёт речь, а о личности человека. Российский мужчина - это бюджетник, и этим всё сказано. Он не хозяин ни в своей жизни, ни на работе, ни в социуме, и ни где. Он раб от корней волос до пят. Любая его инициатива наказуема, ему всё нельзя, он кругом "сам дурак" и виноват, лишь только потому что... Естественно женщины, готовые и с милым рай в шалаше, милого не видят. Его нет. Есть разочаровавшийся, испуганный, бесхребетный, лентяй и начинающий алкоголик. Он не гражданин, он просто тряпка. В нём нет полёта, нет дерзновения, он не герой... от него не хочется иметь ребёнка...

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