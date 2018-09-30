В Петербурге сегодня пройдет крестный ход против абортов

Его участники разместятся на теплоходах, которые пройдут по рекам и каналам.

Крестовоздвиженский крестный ход стартует во второй половине дня от Петропавловской крепости. Верующие собираются на теплоходах пройти по центру города с молитвами о «прекращении детоубийства». Баннеры, которые готовят участники крестного хода, должны напомнить горожанам «о главном бедствии нашего времени» – пишут в группе мероприятия «Воины жизни”сами верующие.

Кульминацией крестного хода должен стать спуск на воду двухметрового венка, внутри которого горящими светильниками будет выложена надпись «Не убий», а также выложено изображение ребёнка в утробе. Эту конструкцию участники намерены спустить в сторону очистных сооружений, где, по их мнению, и находят своё пристанище останки младенцев, ежегодно убиваемых абортами.



По словам устроителей, для Петербурга такие мероприятия – продолжение давней традиции, поскольку до революции в городе проводились ежегодные крестные ходы по воде, и начинались они также у Петропавловской крепости, пишет агентство «Интерфакс».