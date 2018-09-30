Резко выросло число погибших при землетрясении и цунами в Индонезии

Жертв уже более восьмисот. Местные власти не исключают, что погибших может быть больше.

Спасатели спустя два дня после трагедии пока не могут добраться до многих населённых пунктов вдоль побережья индонезийского острова Сулавеси. На берегу продолжают находить тела погибших. Число жертв природной стихии может достигнуть нескольких тысяч человек, объявил вице-президент Индонезии Юсуф Калла. СМИ ранее сообщали о 420 погибших, теперь жертв не менее 832х. Сотни раненых. По информации BBC в городе Палу рухнули тысячи построек, включая больницы, отели и торговые центры, а также главный мост. В главном городском лечебном учреждении из-за разрушений койки с десятками раненых пришлось установить прямо на улице. Главная дорога в город заблокирована оползнем. Землетрясение магнитудой 7,5 привело к серьёзным перебоям в электроснабжении. Оборвана связь между Палу, в 80ти километрах от которого в пятницу произошли подземные толчки, вызвавшие цунами, и ближайшим к эпицентру землетрясения городом Дунгала. Площадь пострадавших от стихийного бедствия районов оказалась больше, чем предполагали изначально, отмечают индонезийские власти. На остров прибыл президент страны. Джоко Видодо призвал спасателей работать день и ночь, чтобы найти живых людей.

Россияне не пострадали при землетрясении в Индонезии. Обращений от соотечественников также не поступало. Об этом сообщили в российском посольстве в Джакарте агентству ТАСС. По данным Рейтер, среди пострадавших есть несколько иностранцев. Это граждане Франции, Южной Кореи и Малайзии.