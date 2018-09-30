В США допустили морскую блокады РФ с целью не позволить Москве контролировать энергопоставки на Ближний Восток

В МВД США допустили возможность морской блокады России с целью не позволить Москве контролировать энергопоставки на Ближний Восток. С заявлением выступил глава ведомства Райан Зинке.

Министр подчеркнул, что российская экономика зависит от продажи энергоресурсов. Страна, по его словам, использует один и тот же подход. По мнению Зинке, причина присутствия России на Ближнем Востоке – это желание поставлять туда энергоресурсы так же, как в Европу.

Ранее в министерстве энергетики США допустили, что в отношении России могут ввести санкции из-за строительства газопровода «Северный поток-2». После этого президент США Дональд Трамп сказал, что пока этого делать не планируется.