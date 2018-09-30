В США допустили морскую блокады РФ с целью не позволить Москве контролировать энергопоставки на Ближний Восток
В МВД США допустили возможность морской блокады России с целью не позволить Москве контролировать энергопоставки на Ближний Восток. С заявлением выступил глава ведомства Райан Зинке.
Министр подчеркнул, что российская экономика зависит от продажи энергоресурсов. Страна, по его словам, использует один и тот же подход. По мнению Зинке, причина присутствия России на Ближнем Востоке – это желание поставлять туда энергоресурсы так же, как в Европу.
Ранее в министерстве энергетики США допустили, что в отношении России могут ввести санкции из-за строительства газопровода «Северный поток-2». После этого президент США Дональд Трамп сказал, что пока этого делать не планируется.
Комментарии23
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nitsahon 30 сентября 2018 | 12:09
здорово получается … энергопоставки по всему миру теперь - внутреннее дело США?! может, еще скажут, что и през.и парламенсткие выборы в России - тоже внутреннее дело США?
astet 30 сентября 2018 | 12:19
nitsahon: это,
как любит выражаться Путин,
симметричный ответ
на поставки сирийским обезьянам С-300.
После того,
как эти путинские друзья
начнут сбивать гражданские самолёты,
мировое сообщество введёт такие санкции,
что бомбёжка Воронежа
покажется детской забавой!
permsky_valenok 30 сентября 2018 | 12:20
nitsahon: А разве они еще этого не сказали?
gluhoy2250 30 сентября 2018 | 12:11
По мнению Зинке, причина присутствия России на Ближнем Востоке – это желание поставлять туда энергоресурсы так же, как в Европу.
Эй дурилка американская, на Ближнем Востоке своих энергоресурсов девать не куда! Интересно руководители Америки хоть школу окончили или так... руководят.
sharko_2 30 сентября 2018 | 12:48
gluhoy2250:
Сам дурак.
Возможно, Бл. Восток продаёт свои дороже, чем покупает их у мордора.
uryden 30 сентября 2018 | 12:12
Он хоть Россию-то на карте видел?)))
tv_victim 30 сентября 2018 | 12:21
uryden: Я видел ее с самолета в ночном полете. За Уралом - страна необитаема. Ни единого огонька до самого Хабаровска....
antiboh 30 сентября 2018 | 12:27
tv_victim: А что разве только за Уралом. У нас уже лет 15-ть как отключают уличное освещение в 24:00 причем повсеместно,кроме региональной столицы.
sensei54 30 сентября 2018 | 12:12
Шлагбаум в проливах... Могут, запросто.
stebinmaku 30 сентября 2018 | 12:13
Сделали бы лучше новокаиновую блокаду мозга этому министру..
kondrakr 30 сентября 2018 | 12:19
stebinmaku: Не сделают. А морскую блокаду России - весьма вероятно.
sensei54 30 сентября 2018 | 12:29
kondrakr: Вспомнилась загадка.
«Залупились и висят? – Нет, не жёлуди. Декабристы.»
vinnidi 30 сентября 2018 | 12:23
stebinmaku: Какому?- лаврову и шойгу???
pulalala 30 сентября 2018 | 12:14
Бабы, а вы его по голове - скрепой, скрепой......
Ой, скрепочкой.........
polba 30 сентября 2018 | 12:15
Обычное государственное пиратство. Называется КАПЕРСТВО. Придумано французами в 12 веке, для участия в боевых действиях гражданских судов В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ. Англосаксами идея поддержана и распространена на время мирное.
fedor57 30 сентября 2018 | 12:21
Шизофрения какая то. Во первых зачем России поставлять энергоресурсы на ближний восток, если ближневосточные страны сами продают эти энергоресурсы. Во вторых возможная блокировка морских путей в международных водах - это незаконное действие и очевидно российские власти воспримут это как военную агрессию и дадут на это военный ответ. США хочет воевать с Россией? Сомневаюсь. И вообще какое отношение глава МВД имеет к внешней политике? Бред какой то.
grigol331 30 сентября 2018 | 12:29
fedor57: российские власти воспримут это как военную агрессию и дадут на это военный ответ. США хочет воевать с Россией? Сомневаюсь
_______
Выделенное зачеркнуть.
fedor57 30 сентября 2018 | 12:37
grigol331: что ты сомневаешься? Что штаты будут топить российские танкеры, а Россия не будет предпринимать никаких шагов? Очевидно же, что ответ будет. Да и сами штаты ни на какую блокаду не пойдут, там тоже не самоубийцы сидят. Это мнение министра МВД, который никакого отношения к внешней политике США не имеет.
mr_samgin 30 сентября 2018 | 12:25
США будут топить российские танкеры?
zollendorf 30 сентября 2018 | 12:25
Я думаю вообще надо ввести эмбарго в отношение России не только морскую блокаду, а и любую сухопутную и все кто будет покупать российскую жижу автоматически под санкции.
Чем Россия лучше Ирана или С. Кореи?
Те хотя бы из своего г***а на других не лезут пока что.
susaninm 30 сентября 2018 | 12:39
zollendorf: поддерживаю, потому что ресурсы и россияная пригодятся. Хотят дешевое топливо пусть строят производство у нас. Многие страны успешно живут не торгуя ресурсами. У нас инженерные специальности отстают на десятилетия, какая-то современная работа есть только более менее в Москве
dwon 30 сентября 2018 | 12:28
Этот dolboeb вроде министр внутренних дел? Или уже считает, что он госсекретарь. Ну тупыеееее (с)
ruso_turisto 30 сентября 2018 | 12:48
Забавна реакция у кремленов на инициативы США. То есть когда россия например блокирует различные пути , которые ей не выгодны - это норма. Например сейчас росийский флот постоянно блокирует и тормозит корабли идущие в украинские порты в Азовском море, и все считают это нормальным. Теперь США планирует точно также блокировать , по росийскому примеру, теперь уже росийские корабли. Так почему же это не нравится росиянам? Все правильно и не зря есть заповедь - относись к ближнему своему, так как хочешь что бы относились к тебе. Россия показала как к ней нужно относится и теперь нужно получать удовольствие от процесса а не скулить.