В Якутии спасатели ищут пилота частного вертолета «Робинсон», который совершил аварийную посадку. Как сообщает агентство «Интерфакс», сотрудники МЧС на вездеходах добрались до ущелья, где, предположительно, находится пилот. Он вышел на связь и сообщил, что получил травму.

В район происшествия должны были направить вертолет Ми-8. Однако, по словам спасателей, этого не удалось сделать из-за сложных погодных условий.