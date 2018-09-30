Второй по популярности партии в ФРГ впервые стала «Альтернатива для Германии»

В общенациональном рейтинге она обошла Социал-демократическую партию, — пишет РБК со ссылкой на Институт изучения общественного мнения Emnid. Лидирует правящий блок ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель. За него готовы проголосовать 30% участников опроса, однако его рейтинг снижается.

Социал-демократов готовы поддержать 16%. Антииммигрантская «Альтернатива для Германии» обошла социалистов с минимальным преимуществом – она набрала 17%. Однако эксперты ожидают дальнейшего роста ее популярности.