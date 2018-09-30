Второй по популярности партии в ФРГ впервые стала «Альтернатива для Германии»
В общенациональном рейтинге она обошла Социал-демократическую партию, — пишет РБК со ссылкой на Институт изучения общественного мнения Emnid. Лидирует правящий блок ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель. За него готовы проголосовать 30% участников опроса, однако его рейтинг снижается.
Социал-демократов готовы поддержать 16%. Антииммигрантская «Альтернатива для Германии» обошла социалистов с минимальным преимуществом – она набрала 17%. Однако эксперты ожидают дальнейшего роста ее популярности.
Комментарии2
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parasuk_ 30 сентября 2018 | 12:04
Что такое, немцам не нравятся мечети?
justitia 30 сентября 2018 | 12:59
Опасная тенденция , всегда левацкие , совершенно идиотские фантазии в итоге порождают звериный фашизм.
Так было и в прошлоый раз - когда Гитлер пришел к власти.
Не было бы большевистского переворота в России - ему бы НИКОГДА не удалось прийти к власти, а из-за переворота его поддержало большинство немецкой аристократии, что гарантированно означает приход к власти.\
Когда уже идиоты поймут это?