Россиян нет среди пострадавших в результате землетрясения в Индонезии

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на российское посольство в Джакарте. Там отметили, что обращений от граждан нашей страны не поступало. Стихийное бедствие, как говорят в посольстве, не затронуло туристические районы.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на острове Сулавеси в минувшую пятницу. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами.