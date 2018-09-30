Россия проведет учения на побережье Балтийского моря. Боевые расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» нанесут удары по отряду кораблей условного противника. Об этом сообщил официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов, передает агентство «Интерфакс».

Конкретные сроки он не назвал.