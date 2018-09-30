Россия проведет учения на побережье Балтийского моря
Россия проведет учения на побережье Балтийского моря. Боевые расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» нанесут удары по отряду кораблей условного противника. Об этом сообщил официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов, передает агентство «Интерфакс».
Конкретные сроки он не назвал.
Комментарии3
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tv_victim 30 сентября 2018 | 12:04
"Бастион" там правит "Бал",
"Бастион" там правит "Бал"....
polba 30 сентября 2018 | 12:21
И разумеется, ни одна либерастическая сволочь не вспомнит, что "Baltops" (учения стран НАТО) ЕЖЕГОДНО проводятся на Балтике ажник с начала 70-х годов.
cromwel 30 сентября 2018 | 12:30
polba: нато хоть есть что показать и чем похвастаться. А мы на своих ржавых допотопных корытах да " адм Ушаков" с угольным дымом остались в прошлом веке. Если бы не атомная дубинка посла ли бы нас все