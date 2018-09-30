РБК: Губернатор Курганской области Алексей Кокорин покинет свой пост

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин покинет свой пост, утверждают источники РБК. По их словам, решение уже принято. Официально о нем будет объявлено в ближайшее время.

По словам собеседников издания, одной из причин ухода является то, что при Кокорине регион остался депрессивным, с низким уровнем социально-экономического развития.