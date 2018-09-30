РБК: Губернатор Курганской области Алексей Кокорин покинет свой пост
Губернатор Курганской области Алексей Кокорин покинет свой пост, утверждают источники РБК. По их словам, решение уже принято. Официально о нем будет объявлено в ближайшее время.
По словам собеседников издания, одной из причин ухода является то, что при Кокорине регион остался депрессивным, с низким уровнем социально-экономического развития.
Комментарии3
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tv_victim 30 сентября 2018 | 12:01
"Ну вас нах с вашими проблемами! Я домой, в Майами"!, заявил губер в узком кругу....
polsan 30 сентября 2018 | 12:03
По словам собеседников издания, одной из причин ухода является то, что при Кокорине регион остался депрессивным, с низким уровнем социально-экономического развития.
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Приход нового начальника ничего не может изменить и регион останется таким же как был.
aleks50 Алексей Клубников 30 сентября 2018 | 12:04
Он из партии жуликов и воров, или из её госдуровских филиалов?