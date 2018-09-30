В Великобритании вышла сатирическая книга лайфхаков от президента России
В Великобритании вышла сатирическая книга лайфхаков от президента России. Она написана в стиле классического пособия по саморазвитию. В книге под названием «Владимир Путин: лайф-коуч» в сатирической форме рассказывается, как расширить собственные границы и избавиться от токсичных отношений, используя приемы российского президента. Среди советов, которые там приводятся, к примеру: «Будь тем диктатором, которым ты всегда хотел быть!».
Автором книги стал креативный директор рекламного агентства в Лондоне Роб Сиэрс, сообщает Би-би-си. В прошлом году этот автор опубликовал книгу сатирических стихов, сложенных из подлинных твиттов президента США Дональда Трампа и цитат из его выступлений.
Комментарии14
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yechomazy___etnopomoyka 30 сентября 2018 | 11:10
Роб Сиэрс - это писатель-убогоегавнище, по интеллекту сравнимое с писательницей Ольгой Бузовой?
compare 30 сентября 2018 | 11:25
yechomazy___etnopomoyka: не знакомое имя,но думается,что "первенство" бузовой в отсутствии интеллекта,никто из смертных не пошатнет...а вы,не зная про этого человека,так уверенно сравнили его с "буз-овой",от избытка интеллекта или как? скорее всего,"или как"...
stopkran1969 30 сентября 2018 | 11:42
compare: скорее всего от избытка как.. Просто как
polsan 30 сентября 2018 | 11:54
compare: compare: Вы его профиль посмотрите, он же на работе за 11-80, а его работа всех и вся обгадить ))
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aleksandr39 30 сентября 2018 | 11:16
В книге есть крылатые выражения российского " великого вождя и мудрого учителя " как "замочить в сортире ,ИХТАМНЕТ , санкции это очень хорошо ,я против повышения пенсионного возраста " .
dedctolet 30 сентября 2018 | 11:31
Объемная, думаю получилась книженция,богатая изречениями великого кормчего российского народа.
zollendorf 30 сентября 2018 | 11:46
dedctolet: Ну за 2 десятка лет много чего можно наболтать. Все равно делать больше нечего.
sergo_25_26 30 сентября 2018 | 11:33
Надо было назвать - "пособие по вранью".
timwlad91 30 сентября 2018 | 11:36
В Великобритании вышла сатирическая книга лайфхаков от президента России
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И сразу со скидкой в продаже появляются на 30%.
Так со всеми книгами изданными евреями.Выпустят сто экземпляров какой нибудь бредни ,продают по цене доллар штука и со скидкой в 30%.
grazschdanin 30 сентября 2018 | 11:36
Цитатник для себя сделали? На все случаи жизни.
zollendorf 30 сентября 2018 | 11:44
Надобно в суд подать за оскорбление чувств русни верующей в своего главкрыса.
tv_victim 30 сентября 2018 | 11:45
Россиянин, помни! Если сквозь тучи ты видишь луч Солнца - значит Путин где-то рядом!
ze_danil 30 сентября 2018 | 11:51
tv_victim: дык без Путина солнышко над Расеюшкой ваще не всходит