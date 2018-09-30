В Великобритании вышла сатирическая книга лайфхаков от президента России. Она написана в стиле классического пособия по саморазвитию. В книге под названием «Владимир Путин: лайф-коуч» в сатирической форме рассказывается, как расширить собственные границы и избавиться от токсичных отношений, используя приемы российского президента. Среди советов, которые там приводятся, к примеру: «Будь тем диктатором, которым ты всегда хотел быть!».

Автором книги стал креативный директор рекламного агентства в Лондоне Роб Сиэрс, сообщает Би-би-си. В прошлом году этот автор опубликовал книгу сатирических стихов, сложенных из подлинных твиттов президента США Дональда Трампа и цитат из его выступлений.