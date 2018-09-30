Президент США Дональд Трамп признался в симпатиях к лидеру КНДР Ким Чен Ыну
Президент США Дональд Трамп признался в симпатиях к лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Американский лидер сказал, что это взаимно и сравнил свои ощущения с влюбленностью.
Трамп сказал об этом, выступая перед своими сторонниками в штате Западная Вирджиния. Он также пошутил, что теперь журналисты непременно неправильно истолкуют его слова и назовут их «непрезидентскими».
Комментарии9
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tv_victim 30 сентября 2018 | 11:08
Старичок заходит в автобус. Пухлый мальчик подрывается с сиденья:
- Дедушка, садитесь.
Старичок садится, смотрит на него внимательно:
- Хороший мальчик…
Мальчик смутился:
- Ну что вы, дедушка…
- Хороший мальчик, жирный такой!"
Старый анекдот.
yulya_tsikinna__ 30 сентября 2018 | 11:11
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banyi4 30 сентября 2018 | 11:10
Не прокатит! Пусть лучше с парасём фоткается)
perestarok 30 сентября 2018 | 11:20
"Президент США Дональд Трамп признался в симпатиях к лидеру КНДР Ким Чен Ыну"
Помнится, Саркозёнок признавался в симпатии к Каддафи.
lager23 30 сентября 2018 | 11:23
Горбатая гора...
nigilist1977 30 сентября 2018 | 11:27
Путин: - Господин Трамп, а почему при встрече Вы меня не поцеловали?
Трамп: - Стыдно, Вова. Ты уже не первой свежести.
zonda_3 30 сентября 2018 | 11:40
nigilist1977:
https://www.google.md/amp/s/www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/news/saturday-night-live-alec-baldwin-donald-trump-hilary-clinton-snl-vote-a7400631.html%3famp
cromwel 30 сентября 2018 | 11:39
Кто же кого в итоге поимеет?
parasuk_ 30 сентября 2018 | 11:54
cromwel: а поимеют порошенко. Он тоже толстенький и за деньги готов на все и всегда :)