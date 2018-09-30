Президент США Дональд Трамп признался в симпатиях к лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Американский лидер сказал, что это взаимно и сравнил свои ощущения с влюбленностью.

Трамп сказал об этом, выступая перед своими сторонниками в штате Западная Вирджиния. Он также пошутил, что теперь журналисты непременно неправильно истолкуют его слова и назовут их «непрезидентскими».