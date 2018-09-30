В Македонии сегодня проходит референдум о переименовании страны. Если граждане поддержат инициативу властей, страна будет называться «Республика Северная Македония».

Гражданам страны предстоит ответить всего на один вопрос: «Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Македонией и Грецией?». Именно Афины до последнего времени блокировали вступление Скопье в эти объединения. В составе Греции есть провинция Македония, и поэтому страна требовала от северного соседа сменить свое название. Этим летом государствам удалось достичь соглашения, которое сегодня и предложено одобрить на референдуме.

Как сообщает «Би-Би-Си», опросы перед голосованием показывали, что большинство македонцев согласны изменить название своей страны ради вступления в ЕС и НАТО. Однако проблемой может стать недостаточное количество избирателей, ведь референдум будет признан состоявшимся, если на нем проголосуют больше половины граждан страны. При этом, согласно тем же опросам, на участки обещали прийти меньше 60 процентов македонцев, а реальная явка может оказаться еще ниже.

Избирательные участки в Македонии будут работать до 20:00 по Москве. Итоги референдума обещают объявить в течение суток после окончания голосования.