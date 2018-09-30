В Македонии сегодня проходит референдум о переименовании страны
В Македонии сегодня проходит референдум о переименовании страны. Если граждане поддержат инициативу властей, страна будет называться «Республика Северная Македония».
Гражданам страны предстоит ответить всего на один вопрос: «Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Македонией и Грецией?». Именно Афины до последнего времени блокировали вступление Скопье в эти объединения. В составе Греции есть провинция Македония, и поэтому страна требовала от северного соседа сменить свое название. Этим летом государствам удалось достичь соглашения, которое сегодня и предложено одобрить на референдуме.
Как сообщает «Би-Би-Си», опросы перед голосованием показывали, что большинство македонцев согласны изменить название своей страны ради вступления в ЕС и НАТО. Однако проблемой может стать недостаточное количество избирателей, ведь референдум будет признан состоявшимся, если на нем проголосуют больше половины граждан страны. При этом, согласно тем же опросам, на участки обещали прийти меньше 60 процентов македонцев, а реальная явка может оказаться еще ниже.
Избирательные участки в Македонии будут работать до 20:00 по Москве. Итоги референдума обещают объявить в течение суток после окончания голосования.
Комментарии2
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yulya_tsikinna__ 30 сентября 2018 | 11:11
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andreyoo 30 сентября 2018 | 11:30
И...? Называлась страна Бывшая Югославская Республика Македония. Станет называться Республика Северная Македония. По мне так даже лучше. И македонцам должно бы показаться лучше, чем слово "бывшая" в названии. Но называть-то ее все равно все и везде будут просто Македония.
По-моему грекам просто дали возможность сохранить лицо.