В ряде российских городов проходят митинги против пенсионной реформы. Люди вышли на акции в Удмуртии, Омской и Оренбургской областях.

Первым по времени начался и уже закончился митинг в Омске. Его в очередной раз организовало местное отделение КПРФ. При этом если предыдущие митинги проходили в центре города, то теперь акцию разрешили провести только на окраине – в сквере Молодоженов. К коммунистам присоединились также сторонники партии «Яблоко». В Оренбурге же не только протестуют против пенсионной реформы. Активисты выступают там также за проведение референдума о возвращении прямых выборов глав городов и районов. Они считают, что система назначения градоначальников конкурсными комиссиями неэффективна.

Поводом для требования референдума послужил арест мэра Оренбурга Евгения Арапова и его заместителя: их обвиняют в получении взятки. А в удмуртском городе Воткинск митинг начинается в эти минуты. Организаторы в своих листовках призывают чиновников ответить «за ложь о повышении пенсионного возраста». Все акции согласованы с властями.

В четверг Госдума одобрила пенсионную реформу в третьем, окончательном чтении.