В ряде российских городов проходят митинги против пенсионной реформы
В ряде российских городов проходят митинги против пенсионной реформы. Люди вышли на акции в Удмуртии, Омской и Оренбургской областях.
Первым по времени начался и уже закончился митинг в Омске. Его в очередной раз организовало местное отделение КПРФ. При этом если предыдущие митинги проходили в центре города, то теперь акцию разрешили провести только на окраине – в сквере Молодоженов. К коммунистам присоединились также сторонники партии «Яблоко». В Оренбурге же не только протестуют против пенсионной реформы. Активисты выступают там также за проведение референдума о возвращении прямых выборов глав городов и районов. Они считают, что система назначения градоначальников конкурсными комиссиями неэффективна.
Поводом для требования референдума послужил арест мэра Оренбурга Евгения Арапова и его заместителя: их обвиняют в получении взятки. А в удмуртском городе Воткинск митинг начинается в эти минуты. Организаторы в своих листовках призывают чиновников ответить «за ложь о повышении пенсионного возраста». Все акции согласованы с властями.
В четверг Госдума одобрила пенсионную реформу в третьем, окончательном чтении.
Комментарии5
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barky 30 сентября 2018 | 11:36
tom_tom: кипит наш разум возмущенный
aleks50 Алексей Клубников 30 сентября 2018 | 11:33
Нет у нас думы, есть дура, подлёгшая под виолончель путина.
sam2018 30 сентября 2018 | 11:42
Вот выйдет Леха из тюрьмы и покажет россиянам, где (с)раки будут зимовать :) !