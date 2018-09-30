Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 830 человек

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий. Власти не исключают, что погибших может оказаться несколько тысяч.

Два дня назад на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5. следом на остров обрушилось цунами. Причем, по некоторым данным, это произошло в момент, когда было отменено предупреждение об опасности.