На станции «Тверская» столичного метро погиб человек. Это произошло накануне вечером. Как сообщает пресс-служба УВД на московском метрополитене, гражданин Украины, стоя на краю платформы, споткнулся, потерял равновесие и упал под прибывающий поезд. Машинист не успел затормозить.

По словам полицейских, все свидетели подтвердили, что человек упал по собственной неосторожности.