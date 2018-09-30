На станции «Тверская» столичного метро погиб человек
На станции «Тверская» столичного метро погиб человек. Это произошло накануне вечером. Как сообщает пресс-служба УВД на московском метрополитене, гражданин Украины, стоя на краю платформы, споткнулся, потерял равновесие и упал под прибывающий поезд. Машинист не успел затормозить.
По словам полицейских, все свидетели подтвердили, что человек упал по собственной неосторожности.
Комментарии5
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yechomazy___etnopomoyka 30 сентября 2018 | 10:41
"... человек упал по собственной неосторожности...."----- Ни один здравомыслящий не поверит в то, что этот гражданин Украине перед тем, как упасть на рельсы не был отравлен кровавой гебнёй.
yulya_tsikinna__ 30 сентября 2018 | 11:13
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ura_123 30 сентября 2018 | 10:47
Приехал из ОРДЛО и на тебе... ”Ничего себе за хлебушком сходил”(с)
benin_papa__ 30 сентября 2018 | 11:01
ura_123:
Приехал в столицу на кастинг главы ДНР, поди.
Не прошёл, расстроился и на тебе...
Зато не взорвут теперь.
gluhoy2250 30 сентября 2018 | 11:34
ura_123: Приехал из ОРДЛО и...
Бедный..., у тебя тараканы в голове и те в вышиванках!