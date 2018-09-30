На Сахалине следователи проводят проверку после смерти полицейского в здании МВД
На Сахалине следователи проводят проверку после смерти полицейского в здании МВД. Тело сотрудника с огнестрельным ранением нашли в подразделении ведомства в городе Александровск-Сахалинск.
Как сообщает РБК, в МВД склоняются к версии суицида. На месте работают криминалисты.
Комментарии13
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sasass 30 сентября 2018 | 10:35
За битье народа они умирают...
danko1 30 сентября 2018 | 10:37
sasass: А может его сослуживцы-садисты убили, когда он мешал им током пытать задержанных, что сейчас стало совсем обыденным?
yulya_tsikinna__ 30 сентября 2018 | 11:13
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lager23 30 сентября 2018 | 10:37
Возможно у него была совесть...
oneoretwo 30 сентября 2018 | 10:41
...осознал с кем связался...
zor 30 сентября 2018 | 10:43
Контрольный выстрел самоубийца произвел себе в голову.
vikwlad 30 сентября 2018 | 11:09
"Тело сотрудника с огнестрельным ранением..."
Т. е. он себя ранил, а потом помер.
hrenvam 30 сентября 2018 | 10:46
Сейчас следователи посмотрят камеры видеонаблюдения и всё станет ясно...
hrenvam 30 сентября 2018 | 10:46
Сейчас следователи посмотрят камеры видеонаблюдения и всё станет ясно...
timber_head 30 сентября 2018 | 10:49
А я бы предположил несчастный случай из-за "грамотного" обращения с оружием. Они э у нас профессионалы, чё... Двоих из группы ППС порезал один пьяный с ножом при задержании, одного пристрелили в сортире метро из его же макара. Орлы!
archibald_dandy_esquire 30 сентября 2018 | 11:03
timber_head:
профессионализм на уровне
хотя, есть ещё предположение,
что не хотел откат платить
может, остались после "реформации" какие-то честные полицаи
но их надо "зачистить"
в любом случае, он не порезал свою семью на консервы, как это было с одним полицаем - случай, который быстро "стёрли" из новостей
ну, и ещё был случай, когда в Краснодарском крае делали консервы из людей - тоже быстро прошло без последствий для производителей таких "заготовок"
это Россия, господа россияне
goga_s 30 сентября 2018 | 11:00
В нынешней "полиции" НЕТ людей с Совестью, Честью и Гордостью!
Совсем НЕТ !
stichirichi 30 сентября 2018 | 11:14
суицид?..хм, данная версия самая удобная для следствия;)