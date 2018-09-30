На Сахалине следователи проводят проверку после смерти полицейского в здании МВД. Тело сотрудника с огнестрельным ранением нашли в подразделении ведомства в городе Александровск-Сахалинск.

Как сообщает РБК, в МВД склоняются к версии суицида. На месте работают криминалисты.