В Македонии начался референдум о переименовании страны
В Македонии начался референдум о переименовании страны. Об этом сообщает агентство Reuters. У жителей спрашивают, поддерживают ли они вступление в НАТО и ЕС, принимая соглашение о переименовании между Македонией и Грецией. Агентство отмечает, что референдум носит, скорее, консультативный характер. Власти страны говорят, что будут следовать результатам.
Для изменения названия республики необходимы две трети голосов в парламенте и не менее 50% голосов избирателей на референдуме.
Комментарии12
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polsan 30 сентября 2018 | 10:43
Власти страны говорят, что будут следовать результатам.
Для изменения названия республики необходимы две трети голосов в парламенте и не менее 50% голосов избирателей на референдуме.
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Не только в Швейцарии и Голландии может и хочет правительство слушать голос своих избирателей оказывается.
detul 30 сентября 2018 | 10:57
polsan: Власти уже все решили. И результат референдума будет таким, как надо властям. Это же известная демократическая фича - референдум.
mews Михаил Степанцов 30 сентября 2018 | 11:12
detul, осталось уточнить - каким властям?
Вы будете смеяться, но в (Северной) Македонии президент и правительство имеют противоположные позиции по вопросу референдума.
Это у нас, где депутаты других "партий" могут пикнуть только против ЕдРа, а за президентское предложение о повышении пенсионного возраста женщинам голосуют единогласно, несмотря на все свои предыдущие оппозиционные речи - это же Сам предложил, вот у нас есть единое и нерушимое КАК НАДО ВЛАСТЯМ.
А в Македонии нет такого. Правительству нужно одно, президенту другое, западникам третье, националистам четвертое, албанцам-сепаратистам пятое, албанцам-интегристам шестое. И все они есть во власти. Ужас, правда? Разброд и шатание? Путина на них нет?
detul 30 сентября 2018 | 11:33
mews: Властям ЕС и НАТО. Поскольку мнение всех Вами перечисленных жителей Македонии, власти ЕС и НАТО не волнует. Македония, после уничтожения Югославии, самостоятельных решений не принимает.
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archibald_dandy_esquire 30 сентября 2018 | 10:47
#путин-введи-войска!!!
#македония-наш!!!
#если-бы-неРоссия-тотам-стояли-бы-базы-НАТО!!!
стоялибыбазыНАТО -стоялибыбазыНАТО-стоялибыбазы-НАТО
(это припев такой)
zurich_106 30 сентября 2018 | 10:47
Путин потерпел фиаско на Балканах, в итоге получил врагов и в Греции и в Македонии.
oneoretwo 30 сентября 2018 | 10:59
...это - ТАМ, где население является гражданами страны...
boltzmann_ 30 сентября 2018 | 11:00
закладывают бомбу для будущих поколений: всегда найдутся местные "патриоты" за объединение двух македоний в одну великую. Уж менять название страны так на принципиально новое, без словечка "македон"
mews Михаил Степанцов 30 сентября 2018 | 11:17
boltzmann_, про "бомбу" - бред сивой кобылы. Монголия и Азербайджан живут спокойно (по крайней мере, в отношении соседей, у которых есть провинции с такими же названиями). Финскую и российскую Карелии никто не собирается воссоединять (ну если у Путина в очередной раз не обострится землесобирательство, но это болезнь Путина и его сторонников, названия тут не важны). Румыния не претендует на Рим, даже Соломоновы острова с Папуа (где есть провинция Северные Соломоновы острова) как-то уживаются, хотя там людоедство не до конца искоренили.
А тут вдруг проблемы?
boltzmann_ 30 сентября 2018 | 11:48
mews: чувак, шуток не понимаешь? В Европе в ХХI веке силовые захваты земли ведет только одна страна... Хотя ранее был пример бомбы: ее заложил сталин, отгородив концлагерь "Северная Корея" от Кореи. Получили фантастический удар по экономике республики Корея. Аналогично ФРГ и ГДР. В Карабахе территория формально у Азеров, но заселена в основном армянами, бомба может рвануть в любой момент (тут даже нет названия "восточная армения", но бомба есть).
estamp 30 сентября 2018 | 11:06
У жителей спрашивают, поддерживают ли они вступление в НАТО и ЕС, принимая соглашение о переименовании между Македонией и Грецией
А почему референдум называют о переименовании страны? Он же о вступлении в ЕС и НАТО