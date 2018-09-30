В Македонии начался референдум о переименовании страны. Об этом сообщает агентство Reuters. У жителей спрашивают, поддерживают ли они вступление в НАТО и ЕС, принимая соглашение о переименовании между Македонией и Грецией. Агентство отмечает, что референдум носит, скорее, консультативный характер. Власти страны говорят, что будут следовать результатам.

Для изменения названия республики необходимы две трети голосов в парламенте и не менее 50% голосов избирателей на референдуме.