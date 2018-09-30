США готовы принять меры, если Москва попытается монополизировать поставки на энергетическом рынке Ближнего Востока. Об этом заявил министр внутренних дел Соединенных Штатов Райан Зинке.

Подобные меры давления, по словам Зинке, Соединенные Штаты могут применить и к Ирану.