США готовы принять меры, если Москва попытается монополизировать поставки на энергетическом рынке Ближнего Востока
США готовы принять меры, если Москва попытается монополизировать поставки на энергетическом рынке Ближнего Востока. Об этом заявил министр внутренних дел Соединенных Штатов Райан Зинке.
Подобные меры давления, по словам Зинке, Соединенные Штаты могут применить и к Ирану.
Комментарии43
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ivfn 30 сентября 2018 | 10:35
Задорнов был прав. Американцы не понимают, что морская блокада равносильна объявлению войны
Вконец обнюхавшись кокоса,
Свершая планы сатаны,
Хотят войны америкосы.
Хорошей ядерной войны..
gordy 30 сентября 2018 | 10:42
Дадут по рукам?
kotbajune 30 сентября 2018 | 10:46
1) Израильские провокации в Сирии
2) Угроза морской блокады России со стороны США
3) Теперь Балканы - Сербия
полный набор для начала полномасштабной войны, кто-то на неё всё-таки решился на Западе
zurich_106 30 сентября 2018 | 10:50
kotbajune:Какая нах война, тролльчонок, Россия отличается от КНДР тем, что у Путина активы на западе, тебе этого не понять.
kotbajune 30 сентября 2018 | 10:56
zurich_106: "что у Путина активы на западе,"
активы которые можно в любой момент заморозить, это удавка... от которой он избавится с лёгкостью, если уже не избавился...
т.к. на Западе его и его друзей давно не ждут
тебе этот не понять, дрянь оскорбляющая
я как тебя назвал, недоно..ок?
zurich_106 30 сентября 2018 | 11:02
kotbajune: поваренок, его кошельки занимаются бизнесом на западе, ты наивен если веришь что главвор воровавший с 90-х в Питере вместе с тамбовско-малышевскими ОПГ, все наворованное держит в России. где при смене власти его вместе со всей шайкой-лейкой обезжирят на раз-два-три. Скрипаля отравили из-за сотрудничества с испанской разведкой, Литвинекно отравили за сотрудничество с испанской разведкой и прокуратурой, Чем занималась испанская прокуратура, тебе знать не интересно потому что ссыкливты по натуре.
kotbajune 30 сентября 2018 | 11:08
zurich_106:
даже если это так, ТО ЭТО УЖЕ НЕ АКТИВЫ
а баласт, от которого уже отказались, т.к. он под королем США
главный актив Путина это не деньги,
а энерго ресурсы и ВПК, а они все в России ФИЗИЧЕСКИ, а не в виде уч записей в банках
zurich_106 30 сентября 2018 | 11:11
kotbajune: ты опять про Болвана, хотя, я бы очень удивился если бы ты понял что я написал
dataan 30 сентября 2018 | 11:01
zurich_106: А Вы похоже все проспали. Активов у Путина никаких на Западе не было и нет. Да и последние новости по КНДР Вам похоже не известны. :)
Так что не позорьтесь лучше. :)
zurich_106 30 сентября 2018 | 11:05
dataan: тролльчонок, КНДР десятилетиями размахивала ядерной дубинкой от того что терять было нечего, Путин наворовал и припрятал миллиарды, ему и его подельникам есть что терять.
rus095 30 сентября 2018 | 11:27
zurich_106: вот только все западные спецслужбы и другие "искатели" за все все время так и не смогли найти эти самые активы и миллиарды Путина. Какой вывод? Или все спецслужбы запада - полная хрень и ни на что серьезное не пригодны или этих активов просто не существует. Ведь если бы их нашли- вой бы был на весь мир.
zurich_106 30 сентября 2018 | 11:30
rus095: да да и кошельков не существует и сркипки за 2 млрд это лишь сказка, как вы достали всех тролли грошевые
pna 30 сентября 2018 | 11:28
zurich_106:
Какие активы? Зачем они нужны Путину эти активы? Он не молодой человек. Если закончит свое президентство в срок, то уже будет пожилым человеком. Будет жить на полном гособеспечении. Зачем ему деньги?
taras912 30 сентября 2018 | 11:14
kotbajune: в любом случае рашкаваны вам трындец
nersesov 30 сентября 2018 | 11:23
taras912: о, хохложопый вылез, в комментах сразу стало веселей
dataan 30 сентября 2018 | 10:49
Пиндосы с утра юморят :)))))))))))))))
Голожопые пиндосы потеряли всяческую связь с реальностью.
Наши подводные лодки полностью купируют все побережье США, а они мечтают о какой то там блокаде. :)))))))))
exev 30 сентября 2018 | 11:47
dataan: погуглить пробывал сколько подлодок у США ? Заодно погугли береговую линию. Лавров и Мединский очень точно характеризуют 86%. Ой, вернее уже 56. Россия воспрянет ото сна (с)
arye_11 30 сентября 2018 | 10:44
ivfn:
Хотят войны америкосы.
Хорошей ядерной войны..
___________________________________________________________
А что вам, голожопым, остается, как не ядерной дубиной угрожать всему миру.
Опять все одно и то же, один неизменный сценарий - сидя на сундуке с золотом просрали все возможности развития и пришли к тому, с чего и начинали, с войны и разрыва со всем миром.
nina51 30 сентября 2018 | 10:46
arye_11: бред
dedctolet 30 сентября 2018 | 11:09
nina51: таки просрали..
nersesov 30 сентября 2018 | 11:27
arye_11: да, мы такие, разорвали со всем миром, надо еще что-то придумать, чтобы израильская ботва отвалила от нас
nikolashin2017 30 сентября 2018 | 10:44
ivfn: в патриотическом угаре,
грозя америке войной,
про пепел им не мы сказали
с экрана мордою одной?
lager23 30 сентября 2018 | 10:52
Отсутствие возможности получения груза для морских перевозок привело к упадку торгового флота России, в результате чего и возникает логичный вопрос: если государство не обеспечивает независимость внешней торговли страны в мирное время, то что же может произойти в случае возникновения кризиса? У страны нет торгового флота (включая супертанкеры) для выполнения вспомогательных морских задач, которые всегда возникают в конфликтных ситуациях.
Путен голый!
alex_d 30 сентября 2018 | 10:37
министр, пардон, чего? ВНУТРЕННИХ дел??
он считает торговлю россии с ближним востоком внутренними делами сша?
tom_tom 30 сентября 2018 | 10:41
Суть "пенсионной реформы" не заставить работать, а тупо перестать русским платить.
permskii 30 сентября 2018 | 10:38
Американцы вконец ОБОРЗЕЛИ, вообразив себя хозяевами всего мира...
sasass 30 сентября 2018 | 10:38
У России ВМФ нет и поэтому лапки придется поднять ...
timwlad91 30 сентября 2018 | 10:46
sasass: У России ВМФ нет и поэтому лапки придется поднять ...
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Ну с каспийского моря ракетами по ВМС США могут пульнуть запросто.И при том залпом.
Ну там с самолётов с нейтрального воздушного пространства ,как США по Югославии,тоже стрельнут ракетами крылатыми и тоже залпом .
В общем по пиратам крылатыми ракетами со всех сторон пульнуть могут и при этом с нейтральных территорий.
dedctolet 30 сентября 2018 | 11:13
timwlad91: чем "выпуливать"глупости лучше бы ты делом занялся.Например работу поискал
timwlad91 30 сентября 2018 | 11:44
dedctolet: чем "выпуливать"глупости лучше бы ты делом занялся.Например работу поискал
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Работа в Германии это привилегия для специалистов получившие профессиональное образование в Германии.
А кто всё ищё думает что работа это рабская повинность,тот и работает как раб .
В Германии дурак умным не ровня.И помогать дуракам себе накладней так как любой дурак тоже раба хочет иметь.
Потому в Германии за всё надо платить.
И рабов приучают платить .
Так, что пора избавляться от советского еврейского гулаговского принуждения, что работа это принудительный труд за бесплатно ,чтобы еврей рабовладелец от жира бесился .
piterjanis 30 сентября 2018 | 10:47
sasass: да-да,совсем нет.
estamp 30 сентября 2018 | 10:49
sasass: У России ВМФ нет...
... но есть ВКС и РВСН.
multipulllti 30 сентября 2018 | 10:58
estamp: У России ВМФ нет...
... но есть ВКС и РВСН.
/////
Прекрасно жить среди огня и дыма,
И слушать, как стрекочет пулемёт,
Веди же нас король непобедимый -
Вперёд, вперед.
Когда снаряды рвутся днём и ночью,
Скорей дают чины и ордена,
Поэтому пускай всегда грохочет -
Война, война, война.
Тускнеет аксельбант от мирной жизни,
Бледнеет и ветшает шёлк знамён,
А тот, кто говорит о гуманизме -
Шпион, шпион.
Когда снаряды рвутся днём и ночью,
Скорей дают чины и ордена,
Поэтому пускай всегда грохочет -
Война, война, война.
Согласны мы, чтоб физик и философ,
Вперёд науку двигали свою,
Но главные решаются вопросы -
В строю, в строю.
Когда снаряды рвутся днём и ночью,
Скорей дают чины и ордена,
Поэтому пускай всегда грохочет -
Война, война, война.
estamp 30 сентября 2018 | 11:01
multipulllti: А вы не пробовали этот стишок на каком-н. форуме американских зомячков запостить? И что они аам ответили?
lnmanusnostras1 30 сентября 2018 | 11:08
sasass: У хохлов их флот одолжим...
sensei54 30 сентября 2018 | 11:54
sasass: Это точно. В конце 70-х Марокко, обкурившись, запретила вход рыбакам в свою экономическую зону. Спокойно продолжали ловить рыбу только те, кого охраняли свои боевые корабли. Наши, англичане, и ещё кто-то - уже не помню.
oneoretwo 30 сентября 2018 | 10:46
...а плешивым так нужны баблосы....
estamp 30 сентября 2018 | 10:47
если Москва попытается монополизировать поставки на энергетическом рынке Ближнего Востока.
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Россия поставляет нефть на Ближний Восток?!?! Горжусь!
estamp 30 сентября 2018 | 10:54
Ближе к сути там было так
"Военный флот США может устроить морскую блокаду для торговых судов России. Об этом сообщает издание Washington Examiner.
Блокироваться будут суда, которые поставляют энергоносители на Ближний Восток. Об этом 28 сентября на посвященном энергетике мероприятии в Питтсбурге заявил министр внутренних дел США Райан Зинке."
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Т.е. речь таки идет о поставках нефти НА Б.Восток.
Видимо Зинке мечтает поставлять туда американскую нефть.
"Дебил, бл.!"
tprfrund001 30 сентября 2018 | 11:01
Бывает. У Кащенко и не таких министров лечили.
uris 30 сентября 2018 | 11:02
ВТО- международная организация, созданная 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов.
И ГДЕ ЕЕ ГОЛОС?
leonln1970 30 сентября 2018 | 11:12
больше блокады хорошей и разной....холопы будут славить сЦаря и его импортозапрещение!
mr_samgin 30 сентября 2018 | 11:14
Россия может монополизировать поставки нефти в страны Персиддского залива?!