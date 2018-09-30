Илон Маск уйдет с поста председателя совета директоров Tesla

Такое условие прописано в соглашении, которое основатель компании подписал с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Глава Tesla вынужден был пойти на условия сделки с властями США, чтобы снять с себя обвинения в мошенничестве с ценными бумагами. В течение трех лет Илон Маск не сможет вернуться на пост председателя совета директоров компании. Кроме того, ему придется заплатить 20 миллионов долларов штрафа, а Tesla сможет контролировать общение бизнесмена с инвесторами.

Дело против Маска завели на этой неделе. Причиной стал его твит от 7 августа, в котором бизнесмен написал, что подумывает сделать Tesla частной компанией, выкупив ее акции по 420 долларов за штуку. Позднее Маск отказался от этой идеи. Комиссия по ценным бумагам и биржам сочла это нарушением – по оценке властей, глава Tesla ввел инвесторов в заблуждение, что привело к росту стоимости акций компании. Сам Маск ранее отрицал все обвинения.

На фоне сообщений о деле в отношении Маска акции Tesla всего за один день 28 сентября упали почти на 14 процентов.